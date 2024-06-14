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誰選未來新北市長？ 郝龍斌曝侯友宜態度

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料照片

新北市長侯友宜將於2026年卸任，接班人選備受關注。台北市前市長郝龍斌今天透露，日前在一場餐敘上和侯友宜碰面，侯沒有規劃人選一定是誰，持開放態度。至於是否有機會禮讓民眾黨立委黃國昌，郝龍斌則說，合作不是單一地方選舉，要合作就應該全台灣合作。

郝龍斌今天接受廣播專訪時表示，他與戰鬥藍發起人趙少康、侯友宜偶爾會聚會，日前某一場餐會上，有談到新北市長未來選舉的事情，侯友宜說合適人選非常多，保持開放的態度，沒有定見，只要誰能贏、民調最高，都會支持。

主持人詢問，是否可能禮讓民眾黨立委黃國昌，郝龍斌直言，上次總統大選是非常失敗的案例，所有人都清楚在野只要團結就能勝選，而且贏的比例還不低，但結果是無法團結，雙方談判破裂，各自選舉，讓賴清德當選成為少數總統。

不過，郝龍斌也說，未來一對一的選舉，在野必須要團結合作，誰最強、可能贏，就讓誰出來，如果在此前提下，就以民調決定。

他強調，合作不是只就一個地方的選舉，既然要合作，就應該整個台灣合作，包括市長選舉、議員選舉，如果民眾黨只能提一個新北市長人選，其他地方是否要支持國民黨，應該包裹來談，不可能一個點來談。

郝龍斌

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