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游淑慧建議北市府告發京華城案 民眾黨：含沙射影帶風向

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨發言人吳怡萱。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨發言人吳怡萱。圖／台灣民眾黨提供

台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧今（14）日對外指控「此案調查小組成員有發現不適合公開資訊，與此案金流有關，已私下建議市府應向廉政署告發。」民眾黨發言人吳怡萱提出嚴正抗議。

吳怡萱指出，成立調查小組顧名思義就是要在會議中，公開透明、釐清問題，若有發現任何金流相關問題，應該於調查小組內討論，僅是私下建議市府向廉政署告發，何須大費周章成立調查小組？

吳怡萱批評，游淑慧身為召集人，頻頻在調查小組會後，夾帶個人觀點對外放話，含沙射影帶風向，為自己製造聲量，創造舞台。會中不討論、會後回馬槍，其他調查小組成員要替游淑慧的大放厥詞背書嗎？

吳怡萱指出，民眾黨議員並未缺席，由台北市議員張志豪列席並發言，游淑慧放話抹黑民眾黨意圖明顯，擔任召委卻存在「司馬昭之心」，非常不恰當。呼籲游淑慧不要再躲在言論免責權的保護下，遊走灰色地帶，惡意潑髒水，無助於事件釐清，也讓自己身為民代的聲譽掃地。

吳怡萱 民眾黨 游淑慧

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