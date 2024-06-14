強制20噸以下小漁船裝AIS系統？管碧玲：研究中

國民黨立委吳宗憲今天在立法院院會關切陸籍男子駕船闖淡水河事件，質詢未來要不要用修法方式，強制20噸以下小漁船裝AIS系統？海委會主委管碧玲答詢，正在研究中。行政院長卓榮泰表示，已啟動司法、行政調查，後續人力、裝備上的更新都會持續做。

管碧玲指出，會要求同仁零漏接，但這是各國都面臨的同樣挑戰，韓國泰安港也曾有陸籍漁船駛入，上岸第五天才逮捕第一個人；這次漏接是人為疏失，完全不容許，但希望委員給海巡捍衛英雄支持的力量。要請大家放心，這是一個非常值得信賴的捍衛海疆部隊，是安定民心的重要基礎。

吳宗憲質詢，海巡有辨識上的困難，未來是否用修法的方式，要20噸以下漁船裝AIS系統？卓榮泰答詢，AIS熱像儀如果能裝置在小的漁船，像這次事件或許就能察覺出來「並非我們自己的船舶」。會盡快想辦法，降低國安事件牽扯到的因素。

管碧玲答詢，有關20噸以下小船要裝攜帶式AIS這點，即使是救生救難來講也會有助益，譬如海巡弟兄接到報案說有一艘台籍波特船失聯了，要去救災時不知道他在哪裡，若有攜帶式AIS，很快就可以救到了。

吳宗憲質詢，目前是否有這個計畫？管碧玲答詢，跨部會所有部門都認為這是一個必須立刻急迫性來研究的課題，正在研究中，普遍有相當的共識，但還沒有最後的決議。

農業部長陳駿季答詢，20噸以下漁船有9千多艘，還有一些是裝馬達的漁筏CTR也9千多艘，農業部之前已經開始補助這些移動式或固定式的AIS，現在的裝載率約20%，會跟海委會做通盤檢討。從國安的角度來講，應該要讓每個漁船都裝，這樣辨識度會比較高，會朝這個目標努力。