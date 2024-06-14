影／超思買2500萬顆進口蛋「無契約」 民眾黨：可列國會改革首調查案

2023年蛋荒時期，農業部啟動「專案進口雞蛋」來緩解問題。而在2022年9月才成立的「超思」，被披露資本額僅50萬元，卻能拿下農業部上億元進口蛋的採購案，從巴西進口雞蛋，因此衍生爭議。國會改革法案近日三讀通過後，在野黨立委也提出要調查「超思進口雞蛋」案。

民眾黨立委黃國昌與張啓楷昨天(13日)在立法院經濟委員會，為此質詢農業部長陳駿季，指出超思2022年9月成立，但在2022年11月第一次接受中央畜產會委託，還沒有合約就進口2540萬顆雞蛋，這合理嗎？陳駿季答詢時表示，今年2、3月立委關心此事後，就展開內部行政調查，調查後發現內部的確是「好像有一點點的疑問」，因此也請政風進行深入了解，如果同仁犯法絕不寛容，也會針對畜產會疏失專案檢討。

民眾黨團今天(14日)上午召開晨會後接受媒體聯訪，黃國昌與張啓楷也再度提及此案，更直言這「很適合當國會改革後第一個調查的案子」。黃國昌表示，在他逼問之下，農業部才坦承有做行政調查報告，也確實發現有異常狀況，有一些蛋不是超思直接從日本進口，而是中間還有一個貿易商，而且這個貿易商基本上是從事醫美行業。黃國昌說，從新國會到現在，3、4個月過去了，拖到6月，農業部扛不住謊言，才承認有行政調查報告。黃國昌也拜託農業部不要藏，因為全國都很關心，要趕快交出行政調查報告。

立委張啓楷補充說明，強調「超思案」有新進度，很有可能、也很適合做為國會改革之後第一個調查委員會調查的案子。張啓楷也批評，去年進口那麼多雞蛋，加上後來又銷毀，花了人民納稅錢10億元。超思前年才成立、資本額50萬元，負責人「秦老闆」只出資1000元，馬上就能承包上億元金額進口日本蛋，隔年又承接巴西蛋進口，「十年不開張、開張吃十年，每次都是農業部、畜產會有需要的時候跳出來，平常都沒有其他營業項目，這會不會太離譜」？