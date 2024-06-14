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時代雜誌專訪蕭美琴 讚「台美之間最佳橋梁」

中央社／ 綜合外電報導

美國時代雜誌日前專訪副總統蕭美琴，提及她的台美混血背景，稱她是擔任兩國間橋梁的最佳人選，還說蕭美琴身段柔軟，與中國的「戰狼外交」截然不同。

時代雜誌（TIME）比喻蕭美琴才3歲大便開始接受國際外交訓練。她說：「我一會說話，就在我的台灣阿嬤和美國奶奶之間充當翻譯。我從小就知道，在某種程度上，我會扮演台灣人和美國人之間的橋梁。」

現年52歲的蕭美琴從2020年到去年11月擔任駐美代表，扮演的正是這樣的角色。儘管在這3年期間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖措施使得外交交涉變得極為不便，但蕭美琴仍取得不少成就，像是出席拜登（Joe Biden）的就職典禮，成為1979年以來第一位參加美國總統就職典禮的台灣官員。

後來，蕭美琴又簽署了台美21世紀貿易倡議，首批協定包含與貿易便捷化、法規實務及反貪腐有關的一般原則。她希望第2和第3批協定能包括關稅減少或豁免，以促進雙邊貨物和服務貿易。蕭美琴表示，台灣「希望向全世界開放，並在國際貿易和商業上蓬勃發展」。

在北京施壓下，台灣過去幾年邦交國減少。這使得台美關係的重要性再獲凸顯，而蕭美琴正是確保雙邊關係維持緊密的最佳人選。

報導指出，很少人比蕭美琴更適合擔任台美橋梁。她在台南成長，十幾歲時隨家人搬到美國紐澤西州北部並在當地就讀高中，其後在歐柏林學院（OberlinCollege）和哥倫比亞大學（Columbia University）取得學歷。

蕭美琴的母親擁有蘇格蘭、英格蘭和荷蘭血統，但蕭美琴積極展現她對自身台灣身分的驕傲，她選擇讓自己名字的外文寫法用台語拼音而非國語，也不用她的英文中間名露易絲（Louise）。

蕭美琴談話時帶著柔和的美國東岸語調和化解敵意的幽默感，與習近平領導下的中國「戰狼外交」形成強烈對比。她也努力強化這樣的對比，她以帶著養的4隻貓來到華府任職形容自己「戰貓」。她這樣的魅力攻勢，在極度壁壘分明的美國政壇不同陣營間都擄獲粉絲。

除了外交作風，蕭美琴的副總統新職，還凸顯台灣和中國執政團隊的明顯差異。習近平2022年公布的最新一屆中央政治局，成員清一色是男性，創1997年以來首見。反觀台灣則是由混血的蕭美琴擔任副總統，凸顯致力讓政府權力核心多元化，特別是相較於中共正日益由再度興起的大漢族主義主導。

蕭美琴受訪時表示，「我們一直擔心中國的挑釁」，但台灣「將是負責任的一方來維持和平穩定的現狀」。

她說：「台灣人民對於遭到孤立及被剝奪擔任世界好公民的機會感到憤慨。我們雖肩負許多壓力，但會帶著自信努力前行。」

蕭美琴又說，她擔任駐美代表期間，在華府「可與許多各界同儕交流、互動和收到回饋，以及了解世界正在發生什麼事」。她指出，經過疫情隔離經驗後，人們都能體認到人與人之間交流的必要性，「這就是為何我們一貫歡迎外賓訪問台灣」。

美國 蕭美琴

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