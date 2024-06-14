「救國團條款」交付委員會審查 救國團：感謝伸張正義

立法院昨天審議「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」，這項修正草案被視為替救國團解套的條款，國民黨團甲動表決，全案交付委員會審查。救國團今聲明，「感謝52位立委伸張正義，願與各界一起努力團結台灣力量。」

救國團聲明條列發展歷史與法律脈絡，指民國41年，由中華民國行政院籌組成立，隸屬國防部。民國58年，救國團解除與國防部的隸屬關係成為社會運動機構，轉型成為民間團體。民國78年，人民團體組織法公布，救國團登記成為第一個社團法人，正式轉型成民間社團法人，按照人團法運作。

救國團聲明指出，既是政府組織就不應指鹿為馬，硬將救國團歸類為國民黨的附隨組織，而且將員工多年來為政府服務的勞務所得、辦活動的收入，及義工及社會各界的捐獻，全部當成不當黨產。

救國團聲明指出，轉型正義的面向應包括釐清歷史真相、懲罰加害者及補償受害者及促進社會和解；轉型正義追求的終極目標是「和解共生」，讓社會重新出發；儘管救國團與黨產會雙方在認知和證據上的詮釋存在差異，但救國團對和解共生的目標一直不曾放棄。

救國團聲明指出，72年來，救國團承政府委託辦許多青年活動，為國培育人才，照顧弱勢、協助政府推動政策，不分黨派，只要政府有需要都全力以赴；但救國團的現職員工卻成為台灣轉型正義的真正受害者，不但被汙名化名譽權受損，權益也因救國團財產被政府移轉而受到傷害。