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NCC委員名單卡關 卓榮泰：停擺對國家人民不適當
國家通訊傳播委員會（NCC）等4名委員的任期將於今年7月31日屆滿，行政院前院長陳建仁卸任前將名單送進立法院，但國民黨團於程序委員會封殺，要求現任院長卓榮泰提名單或背書。卓榮泰今（14）日表示，若停擺對國家與人民來說，都非常不適當，應在時間內盡快完成人事同意權審查。
陳建仁卸任前將NCC委員的提名名單送進立法院，包括提名翁柏宗為委員並為主任委員，陳炳宏為委員並為副主任委員，羅慧雯及詹懿廉均為委員，但此份名單遭國民黨團於程序委員會多次封殺，認為認為應由卓榮泰提出，或表態是否願意背書。
國民黨立委邱鎮軍今天在總質詢時關心NCC委員提名進度，詢問卓榮泰是同意這份名單，還是提出新名單？卓榮泰答詢表示，現在這份名單已經在大院裡面。
邱鎮軍表示，由陳建仁提出的NCC繼任委員名單，目前躺在立法院停審，是因不知道卓榮泰是否認同，若卓榮泰覺得不好，就應撤換調整，否則在野黨也不知是否要審查；卓榮泰回應，大院可以在程序上，立刻進行對這個名單表示意見。
邱鎮軍追問，卓榮泰是否同意此份NCC繼任委員名單？卓榮泰答說，「因為已經送進來了，現在就是這份名單在大院裡面。」
邱鎮軍表示，在野黨就是在等卓榮泰表態，如果卓認為有問題私下講也可以，「那我們不要在這邊講啊，你偷偷換也可以啊。」
卓榮泰表示，若各黨團交換意見後能夠取得共識，行政院再來跟各黨團商量要如何進行，因為NCC不只有單一任務，還要負責許多執政發給等，若停擺對國家與人民來說，都非常不適當，應在時間內盡快完成人事同意權審查。
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