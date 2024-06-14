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支持修財劃法 黃敏惠提中央權責中央負擔、中央請客中央買單等5項意見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
支持修財劃法，嘉市長黃敏惠提中央權責中央負擔，中央請客中央買單等5項意見。圖／嘉市府提供
支持修財劃法，嘉市長黃敏惠提中央權責中央負擔，中央請客中央買單等5項意見。圖／嘉市府提供

財政收支劃分法超過25年未修正，嘉義市議會國民黨團上午記者會挺國會國民黨團的財劃法修訂案，市長黃敏惠提重新檢視收入支出，中央權責中央負擔，中央請客中央買單等5項修正意見，實現中央地方共好共榮。

黃敏惠提5項修正意見：重新檢視收入支出，中央權責中央負擔，中央請客中央買單；一併檢討一般性補助款分配，避免地方要5毛少1元情況發生；統籌分配稅款分配，基於地方財政平權，保障地方基本政務支出維持，應先提撥一定比例平均分配，且該比率不少於22％。

省轄市不應成為三等國民，考量省轄市人口相對較少，土地面積小，應給予省轄市額外比例建設加權，且省轄市的「區」應比照鄉鎮分配；年度統籌款未分配數（含特別統籌）應全數再分配給地方。

黃敏惠強調，財劃法修法應確保財政資源在中央與地方之間合理分配，避免財力過度集中或分散；地方政府在獲得穩定財政資源後，能更靈活應對本地需求，改善公共服務，提升居民生活質量，實現地方與中央的共好共榮。

中央統籌分配稅款分配，主要是調劑地方財政盈虛，提升地方財政自主並均衡地方發展。但因經濟情勢變遷及區域間產業發展改變，中央地方財源分配結構明顯有「垂直不公」（中央V.S地方）及「水平不公」（地方政府間）失衡，凸顯縣市財政困窘、城鄉發展不均。

目前中央對地方協助與補助，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款。許多縣市都有很多計畫，但缺乏中央支持鼓勵，所以財政收支劃分法有必要修正，統籌分配稅款規模一定要擴大，但是分配不能再依照原比率，以免再次造成不公平，讓富者越富，窮者越窮。

國民黨 財劃法 黃敏惠

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