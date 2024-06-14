總薪資平均6萬3000元？卓榮泰：改成中位數會更有感

媒體報導，指實質總薪資平均6萬3000多元，遭疑與民眾感受不同。行政院長卓榮泰今天說，應有更核實的計算方式，若改成中位數會讓民眾更有感，會請主計總處研究，精進公布的方式與內容。

根據主計總處統計，1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6105元，較上年同期增加2.39%。有媒體報導，加上獎金與加班費，實質總薪資平均達到6萬3000多元。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委邱鎮軍說，據調查有68%的民眾月薪不到5萬元，47%不到4萬元，跟主計總處公布的數字差太多，恐影響機關公信力。

卓榮泰答詢時表示，初期看到這樣的數字，認為應該有更核實的計算方式，如果改成中位數，會讓達不到這些數字的人更有感。這是用整體平均數來算，平均數以下的民眾心理感受不好，以後要研究精進改善公布的方式與內容，讓所有人看到覺得這數字是有感情、接近的。

國民黨立委廖先翔質詢時，也問到實質總薪資平均6萬3000多元相關問題。卓榮泰說，還沒有公布前，他看到這個數字也是跟主計總處說，如果社會看到會提出一些問題，但這個數字絕對不是無憑無據，也是用傳統計算方式、總平均計算方式，但現在民眾比較能接受的，大概是比較像中位數的平均數來揭示比較好。

卓榮泰指出，到行政院不到一個月時間，已經沒有辦法在短時間做大幅度更動，他日前已請主計長希望未來朝向更公平計算的方式，而他的想法是讓人民看到數字後，是跟自己接近且有感情、溫暖的。

行政院主計總處主計長陳淑姿說，以往只公布平均薪資，這次各行業的薪資都有公布，例如住宿、餐飲業平均薪資3萬4000元，而金融保險就達到7萬多元，而卓榮泰有指示要中位數，但以往中位數是一年公布一次，會努力在近幾個月，用大數據方式來蒐集，希望能夠每月呈現中位數的數據。

此外，邱鎮軍說，台灣最近冒出上百座垃圾山，讓科技島淪為垃圾島，近年家庭垃圾、事業廢棄物大幅成長，去年有171.5萬公噸事業廢棄物被送進焚化爐燃燒，排擠家戶垃圾處理，暫存垃圾高達84萬公噸。

環境部長彭啓明說，過去因焚化爐整改，約有70多萬公噸垃圾是裸露的，全台共有53座垃圾露天掩埋場；會透過打包、填土方式處理，經盤點約4年後就看不到裸露的狀況。