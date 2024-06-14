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鄭銘謙：國會職權修法立委調卷權 應有溢脫585號解釋

中央社／ 台北14日電

民進黨立委黃捷今天質詢法務部長鄭銘謙立法院這次通過國會擴權法案，是否影響檢警體系及偵辦中的案件，鄭銘謙表示，應該會有影響，立法院有調卷的權利，但也是跟立委職權有重大關聯才能調閱，這次修法有溢脫大法官釋字第585號解釋文。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

黃捷在下午質詢時，詢問鄭銘謙有關立委可以調閱司法機關文件副本相關問題。

鄭銘謙說，這部分參酌大法官釋字第585號解釋文來處理，立法院有調卷的權利，但也必須跟立委職權有重大關聯才能做調閱，這在釋字第585號解釋文講得很清楚，至於這次立法院職權行使法修法，應該有溢脫釋字第585號解釋文。

黃捷追問，偵辦中的案件可以被調閱嗎。鄭銘謙表示，偵查中的案件是不能被調閱的。

黃捷又問，這次對檢警體系有什麼影響。鄭銘謙說，應該會有影響，只有在偵查中的部分是偵查不公開，這是在刑事訴訟法中規定，其實監察院調卷都是要依照規定。

黃捷表示，國民黨立委有些人涉入案件，詐欺、圖利、洩密、內線交易等刑事案件，國會擴權法案若上路，立委若要調閱偵辦中的案件資料，影響檢調偵辦進度、串供及司法獨立審判。鄭銘謙說，他不期待，不樂見有這種情況發生。

黃捷表示，所以她說這次擴權法案是垃圾法案，是一部拼裝車，沒有規範立委自律及利益迴避要求，執行上有非常大的問題。

立法院 鄭銘謙 黃捷

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