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新北市長選戰禮讓黃國昌？ 侯友宜：我選舉那段已翻頁

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴市議會備詢。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今赴市議會備詢。記者張曼蘋／攝影

2026新北市長選戰是各黨必爭之地。新北市長侯友宜今赴市議會備詢，被問到是否可能禮讓民眾黨立委黃國昌以及歡迎黃入黨？侯說，歡迎每個人為新北市做事，入黨有入黨的程序，他只是一個黨員而已，「我選舉那段已經翻頁了，都過去了，現在就是努力把角色做好」。

民進黨市議員張嘉玲今質詢時，問到國民黨是否可能禮讓黃國昌、歡迎黃國昌入國民黨。張表示，市長一定要選黨主席，對於下一任縣市首長提名，才有空間跟發言權，萬一讓黃國昌入黨，恐怕是二次傷害，畢竟上次總統選戰時，跟民眾黨主席柯文哲簽訂協議，卻被反悔，「國民黨還要繼續相信這人，真是不簡單」。

侯友宜表示，歡迎每個人為新北市做事，歡迎大家盡心盡力，每個人各司其職，國民黨有國民黨自己的程序，「而我只是一個黨員而已」。侯更說，他選舉那段已經翻頁了，「都過去了」，現在就是努力把角色做好，「議員你也要把它翻頁了」。

對於張嘉玲追問被柯文哲背叛一事，侯友宜笑說「呵呵」，謝謝大家關心，但應該要關心市政才更重要。

至於網路上傳言國民黨立委罷免名單，侯友宜說，「網路聲量參考用，這不是我能決定的」。

民進黨市議員張嘉玲今質詢時，問到國民黨是否可能禮讓黃國昌。侯友宜說，黨有黨的規則。記者張曼蘋／攝影
民進黨市議員張嘉玲今質詢時，問到國民黨是否可能禮讓黃國昌。侯友宜說，黨有黨的規則。記者張曼蘋／攝影

國民黨 黃國昌

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