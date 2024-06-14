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連勝文率團參加海峽論壇 林祖嘉：多溝通緩解兩岸緊張
兩岸交流平台海峽論壇明登場，國民黨副主席連勝文今日率團前往。團員之一的國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，大家多見面、多溝通、多了解，對於緩和兩岸緊張關係也會有幫助。
第16屆海峽論壇將於明天開幕，連勝文受國民黨主席朱立倫指派，今日率團前往福建廈門市參加；而此行也是連勝文首次參加海峽論壇，預計停留兩日後返台。
連勝文上午在抵達桃園機場時，並未接受媒體聯訪，而是由林祖嘉受訪。林祖嘉說，台灣這邊有很多人參加相關的論壇，在論壇中可以討論一些大家關心的事情，希望可以有多一點的了解，或者有些產業合作機會，所以每年都會在這個時候過去，希望有多一點交流。
對於參加海峽論團是否有助於兩岸氣氛和緩，林祖嘉直言，應該會有，因為大家多見面、多溝通、多了解，對雙方都有幫助，尤其有一些大家關心的議題，國民黨是民間機構，所以可以去對岸反映一下台灣這邊所關心的議題，讓彼此有更多了解與溝通，對於緩和兩岸緊張關係應也會有幫助。
不過，前台北市長郝龍斌今接受廣播節目專訪時表示，他對這次海峽論壇不抱很大的期望，因為兩岸目前關係緊張，不容易達成具體成果，但希望雙方釋放善意，台灣方面不要給參加者扣紅帽子。
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