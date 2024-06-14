賴清德「互不隸屬」拖背書 馬英九：口出狂言又設詞狡賴

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英九都曾提過「兩岸互不隸屬」。馬英九在臉書批評，「口出狂言，又設詞狡賴」，馬英九並質問賴清德認同「一個中國」原則嗎？認同中華民國憲法嗎？

賴清德在專訪中表示，他在就職演說當中也提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思，前總統蔡英文在2021年國慶提出的「四大堅持」就已經提到；前總統馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。

馬英九表示，他很訝異賴總統會用他的話「背書」，他的論述很清楚：根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸（台灣與大陸）互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持「一個中國」原則。馬更詢問賴總統認同「一個中國」原則嗎？認同中華民國憲法嗎？

馬英九指出，賴總統就職演說的「新兩國論」，徹底違反中華民國憲法規定。因為根據中華民國憲法，所謂「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」，都是違憲的，也都不利兩岸關係，損害兩岸人民權益。

馬英九表示，賴總統自認沒有挑釁意味，就是典型的「得了便宜還賣乖」。所有人都看得出來，賴總統事實上就是在講如假包換的「兩國論」，而賴清德既不認錯還要狡賴，讓人對賴難以抱有希望。

馬英九強調，台灣老百姓要的是和平與安穩，連陸委會的民調都顯示絕大部分台灣人希望兩岸繼續交流。但賴總統這種態度，一個少數執政，又與多數國會對抗，剛上任就口出狂言而又設詞狡賴的總統，未來兩岸關係怎麼走下去？願上蒼保佑中華民國。