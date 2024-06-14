覆議案柯文哲下戰帖要辯論 林右昌：早知如此何必當初
綠營發起「反濫權、護民主」全台宣講，今天在花蓮舉行首場活動。對於柯文哲「下戰帖」要求覆議表決前電視辯論，民進黨祕書長林右昌回應「匪夷所思」，藍白剝奪討論的機會，才有10萬人上街頭，柯說要「電視辯論」，其實應該在立院委員會全程直播，「早知如此，何必當初」。
立法院定21日表決「國會改革」覆議案，藍、綠兩黨都動員下鄉宣講。柯文哲今天指距表決的日期、時間不夠，而且每個地方辦說明會，只有那地方民眾聽到，擺明就是政治動員，「下戰帖」要求3黨進行電視辯論，「不要浪費大家的時間和社會資源」。
綠營首場宣講今天下午5時在花蓮市舉行，宣講前林右昌先到花蓮城隍廟上香為花蓮祈福。他說，台灣是民主社會，民主就是希望被討論，才知道有沒有影響人民權益，舉辦宣講就是希望國會發生的事情讓全國鄉親了解。
對於柯下戰帖，林右昌回應，民主就是在村里、街道，甚至廟裡、路邊，直接面對民意，也是民主展現。「如果要電視辯論，就是這些法案要被討論，不是嗎 ?」
林右昌說，應該被討論的地方就是立法院，但藍白兩黨剝奪討論法案的機會，直接議決，才有10萬人上街頭。柯提電視辯論，其實應該就是在立法院委員會全程直播，「早知如此，何必當初」。
外界質疑，民進黨刻意將全台首場宣講辦在花蓮，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁的意味濃厚。林右昌說，不要什麼事情都泛政治化，也不要什麼事情都想成選舉，民進黨街頭宣講最重要是社會對話，讓台灣的民主透過討論的過程被深化。
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