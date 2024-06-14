快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

覆議案柯文哲下戰帖要辯論 林右昌：早知如此何必當初

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨祕書長林右昌（中）今天到花蓮宣講，對於柯文哲下戰帖電視辯論，他說，「早知如此何必當初」。記者王燕華／攝影
民進黨祕書長林右昌（中）今天到花蓮宣講，對於柯文哲下戰帖電視辯論，他說，「早知如此何必當初」。記者王燕華／攝影

綠營發起「反濫權、護民主」全台宣講，今天在花蓮舉行首場活動。對於柯文哲「下戰帖」要求覆議表決前電視辯論，民進黨祕書長林右昌回應「匪夷所思」，藍白剝奪討論的機會，才有10萬人上街頭，柯說要「電視辯論」，其實應該在立院委員會全程直播，「早知如此，何必當初」。

立法院定21日表決「國會改革」覆議案，藍、綠兩黨都動員下鄉宣講。柯文哲今天指距表決的日期、時間不夠，而且每個地方辦說明會，只有那地方民眾聽到，擺明就是政治動員，「下戰帖」要求3黨進行電視辯論，「不要浪費大家的時間和社會資源」。

綠營首場宣講今天下午5時在花蓮市舉行，宣講前林右昌先到花蓮城隍廟上香為花蓮祈福。他說，台灣是民主社會，民主就是希望被討論，才知道有沒有影響人民權益，舉辦宣講就是希望國會發生的事情讓全國鄉親了解。

對於柯下戰帖，林右昌回應，民主就是在村里、街道，甚至廟裡、路邊，直接面對民意，也是民主展現。「如果要電視辯論，就是這些法案要被討論，不是嗎 ?」

林右昌說，應該被討論的地方就是立法院，但藍白兩黨剝奪討論法案的機會，直接議決，才有10萬人上街頭。柯提電視辯論，其實應該就是在立法院委員會全程直播，「早知如此，何必當初」。

外界質疑，民進黨刻意將全台首場宣講辦在花蓮，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁的意味濃厚。林右昌說，不要什麼事情都泛政治化，也不要什麼事情都想成選舉，民進黨街頭宣講最重要是社會對話，讓台灣的民主透過討論的過程被深化。

民進黨祕書長林右昌（中）今天宣講前先到花蓮城隍廟上香，對於柯文哲下戰帖電視辯論，他說，「早知如此何必當初」。記者王燕華／攝影
民進黨祕書長林右昌（中）今天宣講前先到花蓮城隍廟上香，對於柯文哲下戰帖電視辯論，他說，「早知如此何必當初」。記者王燕華／攝影

林右昌 花蓮 電視辯論

延伸閱讀

影／覆議案立院表決在即 柯文哲向藍綠下電視辯論戰帖

國會改革爭議 柯文哲批民進黨在野贊成、執政後翻供

遭林右昌疑監控民進黨中央 徐巧芯：綠營內部的狼人殺

遭指手機分析資料源自民進黨中央 林右昌：徐巧芯在監控？

相關新聞

賴清德「互不隸屬」拖背書 馬英九：口出狂言又設詞狡賴

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英...

民進黨AI政治不正確？ 中華民國＝中國 黨主席是蔡英文

行政院日前對「國會改革法案」提出覆議，將於下周在立院審議。民進黨舉辦「反濫權、護民主」宣講迎戰，也架設藍白濫權真相網頁，...

民進黨遭自家AI打臉 國民黨：證明謊言無法變事實

民進黨推出名為「ChatDPP」的AI聊天系統回應實事，藍營人士實測後發現，民進黨AI稱國會改革法案合乎程序正義。國民黨...

【重磅快評】憨川闖紅燈還要告人 怎不學學柯建銘？

藍委徐巧芯公布照片、影片，指民進黨政策會執行長王義川兩度違規闖紅燈。王義川雖回應「該繳的罰單馬上繳」，但也反控徐巧芯一邊...

稱對覆議案樂觀 卓榮泰：若每天悲觀很多事無法進行

立法院日前三讀通過國會改革法案，行政院對此提出覆議案。行政院長卓榮泰今早受訪時強調對覆議案樂觀，下午面對民進黨立委黃捷質...

被控缺席院會表決躲地下室吸菸 吳春城：合法吸菸區

立法院院會今天審議「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」，民進黨立委林楚茵今控民眾黨立委缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。