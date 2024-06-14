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稱對覆議案樂觀 卓榮泰：若每天悲觀很多事無法進行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院日前三讀通過國會改革法案，行政院對此提出覆議案。行政院長卓榮泰今（14）早受訪時強調對覆議案樂觀。圖／截自國會議事直播
立法院日前三讀通過國會改革法案，行政院對此提出覆議案。行政院長卓榮泰今（14）早受訪時強調對覆議案樂觀。圖／截自國會議事直播

立法院日前三讀通過國會改革法案，行政院對此提出覆議案。行政院長卓榮泰今早受訪時強調對覆議案樂觀，下午面對民進黨立委黃捷質詢，卓揆坦言，他早上說樂觀是因必須保持這樣的心情，才能花時間處理其他公務，也會窮盡一切可能，維護憲政機關及院際分立。

卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。黃捷質詢問到，倘覆議失敗，政院有意願提釋憲嗎，有何理由論述？卓榮泰回應，黃捷跟他都清楚國會生態，他在早上說樂觀，是因為必須這樣，才能花時間處理其他公務，他如果每天都在悲觀情境裡，很多事情無法進行，所以必須抱持這樣的心情。

卓榮泰也說，立法院職權行使法不是就立委內部職權行使，牽扯到人民、法人、部隊、政府官員。倘覆議結果不是朝樂觀想像的方向，而是未來呈現另一種結果，憲政上還有另外的救濟，將窮盡一切可能，維護憲政機關、院際分立、人民權利。

黃捷表示，起草的委員說99.9%的人不會受影響。卓榮泰呼應，「我必須接住每一個人。」黃追問，偵查中的案件可以被調閱嗎？法務部長鄭銘謙說，偵查中的案件不能被調閱，偵查不公開，即使監察院調卷也必須按照規定。

黃捷又問，有些涉案委員說要看偵辦中案件的資料，影響案件偵辦進度，影響司法獨立審判？鄭銘謙說，不樂見有這種情況發生。

黃捷接著批，這就是一部垃圾法案，是拼裝車，沒有規範立委自律，執行會有大的問題。她也提到，國會改革法案可能成為瓦解我國國防的破口，例如潛艦國造，用國會調查權，要求提供潛艦聲紋資料，不提供就開罰。

黃捷接著問國民黨欲推動修法財劃法，中央少了近6000億預算會受到什麼影響？卓榮泰表示，對天災地變的因應或地方補助，或每年發生、單次發生的緊急事件，會失去靈活運用能力，變成齊頭式的分配，中央會失去這個能力，很多事情無法短時間內為地方做更多努力。

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