主計總處稱平均薪資6萬7 卓榮泰：會提升整體薪資

立法院今天邀請行政院長卓榮泰與各部會首長前來備詢，日前主計總處公布1至4月全體受僱員工總薪資平均6萬7856元，扣除物價漲幅，實質總薪資6萬3482元，引發議論。卓榮泰表示，未來會提升各產業的薪資，不會獨厚科技業，而關於統計的方式，他也強調會跟主計總處在協調計算方式，讓數字更符合人民體感。

國民黨立委邱鎮軍關心平均薪資，詢問卓榮泰是否相信國人平均薪資達6萬3千元？卓榮泰坦言，在初期看到這個數字，也認為應該要有一個更合適的計算方式，但傳統上就用這樣計算。不過，卓榮泰也說，如果能夠把它改成中位數計算，會讓達不到這些數字的人更有感。主計總處主計長陳淑姿解釋，前幾個月因包括獎金、加班費在裡面，所以金額偏高。