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綠批救國團條款付委助紂為虐 白：不出席維持中立

中央社／ 台北14日電

民眾黨立委今天集體缺席院會，民進黨團批評此舉導致國民黨立委所提的救國團解套法案順利付委。民眾黨團幹事長吳春城回應，黨產條例有諸多爭議，經黨團討論，為維持中立立場，決定集體不出席投票。

國民黨立委游顥等人提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，6月7日在立法院會被民進黨立法院黨團提案退回程序委員會，不過游顥等人提案捲土重來，排入今天院會的報告事項議程。

民進黨團今天於立法院會再次提議要求退回程序委員會，立法院長韓國瑜裁示表決，而表決結果，民眾黨8席立委全部缺席，國民黨立委以52比49贏得表決，法案順利付委審查。

民進黨團副幹事長林楚茵在臉書指出，國民黨自從強推成功國會擴權法案後，今天院會直接明目張膽，要把過去收回國有的不當黨產再討回去，更誇張的是，民眾黨又成為消失的8席，直接不出現，民眾黨成為名副其實的「小藍」，助紂為虐，讓國民黨「討回黨產」的法案順利付委。

民進黨立委王定宇則透過臉書公布照片指出，院會表決時，吳春城跑到吸菸區抽菸，而民眾黨立委就是刻意不到，自甘墮落當小藍。

吳春城透過影片回應，民進黨團總召柯建銘在立法院禁菸區公然抽菸，違反菸害防制法，民進黨立委都不敢吭一聲，他在立法院合法吸菸區，還被跟蹤、拍照、圍剿，真的是荒天下之大謬。

吳春城表示，民眾黨有自己的主體性，且黨產條例仍有諸多爭議，經黨團多方討論，為維持民眾黨的中立立場，決定集體不出席這次的投票。

民眾黨 民進黨 立法院

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