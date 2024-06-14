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吳釗燮會見捷克訪團 盼雙邊擴大安全領域等合作

中央社／ 台北14日電
總統賴清德（前右）14日在總統府接見捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（前左）訪團，期盼台捷雙方共同守護自由、民主，創造彼此繁榮發展。中央社
總統賴清德（前右）14日在總統府接見捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（前左）訪團，期盼台捷雙方共同守護自由、民主，創造彼此繁榮發展。中央社

國家安全會議秘書長吳釗燮今天會見捷克參議院首席副議長德拉霍斯訪團，除感謝捷克支持台灣的國際參與，也期盼未來能持續擴大台捷合作，包含安全領域在內的全方位關係。

國安會今天透過新聞稿指出，吳釗燮會見德拉霍斯（Jiří Drahoš）等人，雙方交流台捷關係進展、共同援助烏克蘭及其他合作事項等各項議題。

吳釗燮在會中指出，感謝捷克支持台灣的國際參與，特別是捷克參議院連續4年，通過決議案支持台灣參與世界衛生組織（WHO）在內等重要國際組織，讓台灣民眾及政府感到激勵與感動。

吳釗燮也說，過去擔任外交部長任內，曾與德拉霍斯等捷克政要一起合作，親身投入推動台捷關係發展，近年來雙方合作成效已逐步展現，台捷民間交流互訪絡繹不絕；去年7月開航的台北至布拉格航線班班供不應求，期盼未來能持續擴大台捷合作，包含安全領域在內的全方位關係。

德拉霍斯則說，感謝吳釗燮對強化台捷關係所做的各項努力，這幾年來台捷在供應鏈韌性、觀光旅遊、文化教育、科技等領域合作已經具體落實，成效有目共睹。

德拉霍斯還表示，捷克已做好融入全球半導體供應鏈的準備，期待台灣業者善用捷克優勢，加大對捷投資。

德拉霍斯提到，捷台在俄烏戰爭爆發初始，即攜手援助烏克蘭至今，為烏國難民和戰區人民帶來實質有效的協助，期盼雙方持續深化合作。

吳釗燮 捷克 烏克蘭

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