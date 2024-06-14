被控缺席院會表決躲地下室吸菸 吳春城：合法吸菸區

立法院院會今天審議「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」，民進黨立委林楚茵今控民眾黨立委缺席表決是「小藍」，而民眾黨立委吳春城缺席表決是躲在立法院中興大樓地下室吸菸區抽菸。眾黨立委吳春城今回應，是在合法吸菸區抽菸，未出席是黨內決定。

林楚茵指控，收到網友爆料，民眾黨「消失的八席立委」其中一席在地下室抽菸不表決，「可以為了抽菸讓國產變黨產嗎？」要民眾黨出來說清楚講明白；林楚茵批評，國民黨明目張膽要把國產變黨產，把過去收回國有的不當黨產再討回去，民眾黨立委直接不出席參與表決，讓國民黨提案闖關成功，是助紂為虐。

吳春城今天下午表示，民進黨團總召在禁菸區公然抽菸，違反菸害防制法，民進黨內不吭一聲；他今天在立法院合法抽菸區抽菸，卻被跟蹤、偷拍、圍剿，真是荒天下之大謬，批指控他吸菸的民進黨立委「好笑、雙標」。

吳春城強調，民眾黨有自己的主體性，且黨產條例仍有諸多爭議，經民眾黨團多方討論，為維持民眾黨的中立立場，決定集體不出席這次的投票。 民進黨立委林楚茵指控民眾黨立委今缺席表決淪「小藍」，民眾黨立委吳春城不表決卻在立法院中興大樓地下室抽菸。圖/林楚茵國會辦公室提供

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