賴清德專訪再提兩國論 賴士葆：沒回歸九二共識都無用

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪表示，表示中華民國和中華人民共和國互不隸屬，他非第一個說，前總統馬英九、蔡英文皆已提過。國民黨立委賴士葆今（14）日表示，賴清德把馬英九、蔡英文拿出來當擋箭牌，可說是硬拗，沒有回歸九二共識的基礎，講再多都於事無補。

賴士葆表示，賴清德接受「時代雜誌（Time）」專訪，為他自己拋出的「新兩國論」澄清，他強調「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，前總統馬英九和蔡英文都有過同樣的論述，所以並沒有挑釁，言下之意也就是中國大陸過度解讀了。

賴士葆認為，政治人物言行要受公評，尤其就職文告每個字句都要被檢驗，玩文字遊戲的招式不管用，因為這麼嚴肅的問題沒有任何模糊的空間，更不是他說了算。更何況，馬英九與蔡英文都有提到以兩岸人民關係條例來處理兩岸關係，這一點在賴清德的就職演說裡面就是刻意被忽略，也是被對岸視為走向台獨的指標之一。

賴士葆批評，賴清德把馬英九、蔡英文拿出來當擋箭牌，可以說是硬拗。蔡英文在2021年國慶有講兩國互不隸屬，但有提及兩岸人民關係條例，而馬英九一直講的都是「兩岸互不隸屬」，與賴清德講的是「兩國互不隸屬」迥然不同，這一字之差，賴清德衍生的是新兩國論，馬英九的論述是建構在九二共識的基礎上兩岸各自表述，表達海峽兩岸同屬一中的概念，這樣也符合中華民國憲法的精神。

賴士葆指出，賴清德除了不當甩鍋，還在英文翻譯中把「兩國互不隸屬」的翻譯偷渡成「兩岸互不隸屬」，替自己坦蕩喊冤說沒有挑釁，這樣沒有任何說服力，因為沒有回歸九二共識的基礎，講再多都於事無補。

賴士葆更強調，賴清德受訪提到，他說台灣是一個主權獨立的國家其目的是在團結台灣人民，講這句話其實深深刺痛在野黨的心，因為自從當選以來，所有言、行政策都是不停的抹黑、抹紅在野黨，把在野黨當成內部的敵人，嘴巴喊團結，但是格局和視野只當4成人民的總統，這樣根本不可能促進內部團結。