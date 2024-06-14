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民進黨遭自家AI打臉 國民黨：證明謊言無法變事實

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨青年團舉行「民進黨慘遭AI打臉！真相連自己家的GPT都說服不了」記者會，國民黨副發言人鄧凱勛、青年團總團長羅雍勝、青年團副總團長林玧希等出席。圖／國民黨提供
國民黨青年團舉行「民進黨慘遭AI打臉！真相連自己家的GPT都說服不了」記者會，國民黨副發言人鄧凱勛、青年團總團長羅雍勝、青年團副總團長林玧希等出席。圖／國民黨提供

民進黨推出名為「ChatDPP」的AI聊天系統回應實事，藍營人士實測後發現，民進黨AI稱國會改革法案合乎程序正義。國民黨青年團今（14）日批評，連自己的AI都無法接受民進黨的說法，證明民進黨無法將謊言變事實。

國民黨青年團舉行「民進黨慘遭AI打臉！真相連自己家的GPT都說服不了」記者會，國民黨副發言人鄧凱勛、青年團總團長羅雍勝、青年團副總團長林玧希等出席。

鄧凱勛表示，近期有在野黨邀請民進黨針對國會改革做相關辯論，但民進黨的敵人就在本能寺，辯論對手不是任何的在野黨而是自家的GPT。如果連自己的GPT這關都過不了，也很難通過人民雪亮的眼睛。

鄧凱勛提到，近期民進黨被踢爆疑似與電信業者過從甚密，或許民進黨的專長在電信而不在AI，就不難解釋為何生產了一個吃了誠實豆沙包、狠狠打臉自家人的AI系統。

羅雍勝表示，感謝民進黨開發AI 工具，與兩周前的國民黨一起用數位工具闢謠。根據民進黨自己的AI工具，針對使用者提出「國會改革會不會逮捕一般民眾」問題，民進黨的AI澄清「國會改革不會逮捕一般民眾！」國會改革法案中的「藐視國會罪」僅針對政府官員，不會對一般民眾施加刑事處罰。

林玧希則指出，她詢問民進黨的AI「國會改革法案是否符合程序正義？」，民進黨自身開發的AI系統回答不但詞不達意，甚至使用「簡體字」進行回覆，這樣的現象也讓人不禁質疑，若依照民進黨的標準，是否有第五縱隊滲透民進黨AI系統。

林玧希呼籲，鼓勵大家使用科技的力量，也樂見民進黨跟進國民黨的做法，不過民進黨目前的成果看來差強人意，如果民進黨在使用科技上有任何困難，歡迎聯絡KMT Studio，KMT Studio樂意給予相關協助，一起善用科技、破除謠言，讓陽光照進國會。

AI ChatGPT 國會改革 國民黨 民進黨

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