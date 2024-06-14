藍委籲修財劃法 新增所得稅返還機制

國民黨新竹市立委鄭正鈐今天說，新竹市的人均創稅全國第一，但統籌分配款及一般性補助款的配回率卻是全國最低，他呼籲「財劃法」修法時應將地方稅收貢獻納入，並新增「所得稅返還機制」，按各縣市申報所得額的一定比率再進行分配。

攸關中央與地方政府之間財源分配的財政收支劃分法被視為零和遊戲，由於各方意見紛紜，已有25年未修法；隨新內閣上任，民眾黨團、國民黨團及立委分別提出財劃法修正草案。

鄭正鈐今天在立法院召開記者會表示，新竹市在112年創稅新台幣2968億元，排名全國第3，而且人均納稅65萬元全國第一，但分配到的普通統籌分配稅款僅有69億元。相較之下，台南市創稅1552億元，僅為新竹市的52%，卻分配到293億元，約為新竹市的4.2倍。

在一般性補助款部分，鄭正鈐表示，新竹市在112年僅獲得30億元補助，位居全國倒數第3，僅高於金門縣與連江縣。中央統籌分配款加上一般性補助款，「新竹市的配回款只有100億元，配回率僅3.37%是全國倒數第一名」。

鄭正鈐呼籲，將地方稅收貢獻納入修法、稅留地方，除了國民黨版的分配方式之外，應另外新增所得稅返還機制，按各縣市申報所得額的一定比率再分配縣市，即縣市所得稅額按照一定的比例，返還給各縣市，平衡中央和地方的財政關係，確保地方政府有足夠財源，進行公共服務和基礎設施建設。