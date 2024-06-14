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孫曉雅卸任記者會 籲陸別藉機升級台海緊張

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會AIT處長孫曉雅將於今年夏天任滿離任，今天主持任內最後一場正式記者會，記者會後展現輕鬆活潑的一面。記者潘俊宏／攝影
美國在台協會AIT處長孫曉雅將於今年夏天任滿離任，今天主持任內最後一場正式記者會，記者會後展現輕鬆活潑的一面。記者潘俊宏／攝影

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅即將卸任，今舉行任內最後一場記者會。孫曉雅表示，美國歡迎賴總統在就職演說中，強調要維持台海的和平穩定，以及維持兩岸現狀的承諾，並呼籲中國大陸不該利用台灣選舉，或就職典禮作為升高緊張的藉口。

孫曉雅即將卸任AIT處長，並預計於7月離台。她今日出席任內最後一場記者會。媒體問及賴清德總統在就職演說中提及兩岸互不隸屬，並在專訪中表示，前總統馬英九，與蔡英文都曾拋出相關論述，孫曉雅沒有正面回答，僅表示，美國對賴總統在演說中對維持台海和平穩定，及維持兩岸現狀的承諾表示歡迎。

至於共軍在賴總統就職演說後發動軍演，她指出，美方多次表示，美國真心希望中國大陸不該利用台灣例行性的民主活動，像是選舉，或就職典禮，作為升高台海地區緊張情勢的前提。

有媒體則問及台灣國內「疑美論」的問題，孫曉雅認為，懷疑是健康民主的常態，美國不會要求國際上的盟友盲目的信任美國；美國相信夥伴就是夥伴，他們在與美國合作時，應該確立自己的利益和擔憂。

不過，孫曉雅也點出，不管是私人企業，還是民間非政府組織的事實驗證中心都指向有刻意的假訊息在意圖混淆，對台灣、美國，乃至於歐洲等自由社會都是一大疑慮，也是未來大家必須要共同面對、打擊的問題。

台海 孫曉雅 美國在台協會

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孫曉雅今夏離台 今主持最後一場記者會

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