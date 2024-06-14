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綠：ChatDPP湧入大量使用者當機 暫停開放

中央社／ 台北14日電

民進黨今天表示，由黨開發的「ChatDPP」問答機器人平台，因開啟後一時湧入大量使用者導致無法正常運作，目前暫停開放，將盡速檢討改善。

媒體報導，有網友實測發現，ChatDPP問答機器人除指出「國會改革法案符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序」，還指出「民進黨黨主席是蔡英文」，甚至說出「中國共產黨跟民主進步黨，在一些不實訊息行動上有相似之處」。

對此，民進黨發言人戴瑋姍今天透過媒體群組指出，由黨開發的「ChatDPP」問答機器人平台，開啟後一時湧入大量使用者，導致平台目前無法正常運作，已經暫停開放，針對系統機制未盡完善，將檢討盡速改善。

戴瑋姍也說明，民眾若有需要，相關官方訊息可前往「反濫權護民主」官方網頁查詢。

民進黨透過臉書表示，藍白濫權法案爭議由於過程複雜，加上許多混淆視聽的論點，讓民眾難以完整了解事件真相，為此推出AI機器人「ChatDPP」，以ChatGPT聊天機器人的模式，在LINE上面回應網友的問題。

使用者 民進黨

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