賴總統會莫健：持續強化國防 展現自我防衛決心

總統賴清德今天接見前美國在台協會（AIT）主席莫健時表示，近年來威權主義擴張，感謝美國落實對台承諾，持續深化雙方合作，他也相信唯有壯大實力才能壯大和平，未來將續強化國防實力，向世界展現自我防衛決心。

賴總統今天在總統府接見莫健（James Moriarty）時指出，莫健是台灣老朋友、好朋友，在AIT主席任內，大力拓展台美各領域合作，為雙邊關係發展奠定基礎，卸任後仍關心台灣並發揮影響力，向美國各界提供專業建言，積極促使台美軍事安全合作，為強化台美戰略夥伴關係，帶來許多貢獻。

賴總統說明，過去在台南市長、行政院長、副總統任內都曾多次與莫健見面，今天再見老朋友，期待聽取莫健對台美議題的意見，也感謝莫健以行動展現對台灣的支持，期待能共同努力，讓台美關係持續深化茁壯，共同捍衛台海的和平穩定。

賴總統表示，近年來威權主義擴張，感謝美國政府與國會，落實台灣關係法，以及6項保證等對台承諾，支持美台持續深化合作，共同維護區域和平穩定，捍衛民主自由價值；他強調，唯有壯大實力才能壯大和平，未來將持續強化國防實力，向世界展現台灣自我防衛、守護自由民主的決心。

賴總統重申，台灣也會積極與美國及理念相近國家合作，應對極端氣候等全球性議題的挑戰。

莫健表示，台美雙邊關係除共同利益外，更重要的是共同價值，雙方都希望能維持和平穩定，經濟、社會都別受到外來干預。此外，台美社會也都相信每個人都有重要價值，國家須對每個人負起責任。

莫健強調，台美對外都面臨相似挑戰，但相信只要團結一致，全球民主陣營一定能蓬勃發展迎向未來。