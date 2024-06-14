才說美軍售延宕191億美元忽正常 王鴻薇：顧立雄狀況外？

國民黨立委王鴻薇本周二質詢時，就台美軍售延宕問題，詢問國防部長顧立雄，顧當時回應延宕金額約191億美元。王鴻薇今稱，據國防部最新送達報告，短短3天不到，交貨忽然都正常，是顧立雄狀況外嗎？

針對國防部提供立法院的美國對台軍售報告，被質疑交貨進度灌水。顧立雄今反駁，沒有這樣的事實存在，一開始發價書交貨時程如何，即使有修改還是會列為遲延。

不過，王鴻薇說，台美重大軍購案延宕是老問題，但根據國防部最新送達國會報告指出，美對台重大軍售案18案，竟已經13案進度正常，只有3案延宕，而且有2案進度超前。但是，奇怪了，她本周二總質詢時問顧立雄台美軍售延宕狀況，顧立雄才回答延宕金額約191億美元。怎麼短短3天不到，就交貨都正常了，到底是她質詢發神功？還是顧立雄狀況外？

王鴻薇表示，請問這是國防部打臉國防部長嗎？或國防部長對新工作還在適應中？怎麼如此重大的「進步」，國防部長會不知道？還是美國這幾天在國防產能得到什麼神助，讓軍購短短3天從18案延宕變成只有3案延宕、2案進度超前？

王鴻薇強調，國民黨支持國家安全及國防，希望國防設備能夠如期、如質到位，也希望延宕狀況能夠有效改善。但是，國防部應該要更務實有效面對問題，尤其當國防部和國防部長的資訊有所差異時，應密切溝通，而非整天只想發新聞稿、操作認知作戰，實際的國防事務卻都在狀況外。顧立雄加油好嗎？