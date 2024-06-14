快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才說美軍售延宕191億美元忽正常 王鴻薇：顧立雄狀況外？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇本周二質詢時，就台美軍售延宕問題，詢問國防部顧立雄，顧當時回應延宕金額約191億美元。王鴻薇今稱，據國防部最新送達報告，短短3天不到，交貨忽然都正常，是顧立雄狀況外嗎？

針對國防部提供立法院的美國對台軍售報告，被質疑交貨進度灌水。顧立雄今反駁，沒有這樣的事實存在，一開始發價書交貨時程如何，即使有修改還是會列為遲延。

不過，王鴻薇說，台美重大軍購案延宕是老問題，但根據國防部最新送達國會報告指出，美對台重大軍售案18案，竟已經13案進度正常，只有3案延宕，而且有2案進度超前。但是，奇怪了，她本周二總質詢時問顧立雄台美軍售延宕狀況，顧立雄才回答延宕金額約191億美元。怎麼短短3天不到，就交貨都正常了，到底是她質詢發神功？還是顧立雄狀況外？

王鴻薇表示，請問這是國防部打臉國防部長嗎？或國防部長對新工作還在適應中？怎麼如此重大的「進步」，國防部長會不知道？還是美國這幾天在國防產能得到什麼神助，讓軍購短短3天從18案延宕變成只有3案延宕、2案進度超前？

王鴻薇強調，國民黨支持國家安全及國防，希望國防設備能夠如期、如質到位，也希望延宕狀況能夠有效改善。但是，國防部應該要更務實有效面對問題，尤其當國防部和國防部長的資訊有所差異時，應密切溝通，而非整天只想發新聞稿、操作認知作戰，實際的國防事務卻都在狀況外。顧立雄加油好嗎？

國防部 王鴻薇 顧立雄

延伸閱讀

國防部美軍售報告被疑灌水 顧立雄：沒這樣事實存在

顧立雄提國軍「自衛反擊」 陸國台辦嗆不要玩火

立委提撤中正紀念堂儀隊 顧立雄：可到自由廣場操演

廈門翔安機場後年落成「距金門僅3公里」 顧立雄這樣說

相關新聞

賴清德「互不隸屬」拖背書 馬英九：口出狂言又設詞狡賴

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英...

民進黨AI政治不正確？ 中華民國＝中國 黨主席是蔡英文

行政院日前對「國會改革法案」提出覆議，將於下周在立院審議。民進黨舉辦「反濫權、護民主」宣講迎戰，也架設藍白濫權真相網頁，...

民進黨遭自家AI打臉 國民黨：證明謊言無法變事實

民進黨推出名為「ChatDPP」的AI聊天系統回應實事，藍營人士實測後發現，民進黨AI稱國會改革法案合乎程序正義。國民黨...

【重磅快評】憨川闖紅燈還要告人 怎不學學柯建銘？

藍委徐巧芯公布照片、影片，指民進黨政策會執行長王義川兩度違規闖紅燈。王義川雖回應「該繳的罰單馬上繳」，但也反控徐巧芯一邊...

稱對覆議案樂觀 卓榮泰：若每天悲觀很多事無法進行

立法院日前三讀通過國會改革法案，行政院對此提出覆議案。行政院長卓榮泰今早受訪時強調對覆議案樂觀，下午面對民進黨立委黃捷質...

被控缺席院會表決躲地下室吸菸 吳春城：合法吸菸區

立法院院會今天審議「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」，民進黨立委林楚茵今控民眾黨立委缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。