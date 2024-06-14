賴小編兩國改兩岸互不隸屬 藍委：偷天換日玩文字遊戲

賴清德總統在接受「時代雜誌（Time）」專訪時表示，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，再次引發兩過論爭議。不過，賴總統的line@小編更直接將圖卡簡化成「兩岸互不隸屬」。國民黨立委批評，偷換概念，大玩文字遊戲。

賴總統在專訪中表示，他在就職演說當中也提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思，前總統蔡英文在2021年國慶提出的「四大堅持」就已經提到；前總統馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。不過，賴清德的line@小編製作的圖卡卻直接將賴清德口中的兩國，簡化成「兩岸互不隸屬」。

國民黨立委賴士葆表示，賴清德是在偷換概念，大玩文字遊戲，賴在就職演說講到中華人民共和國和中華民國，這等於是兩國概念，但馬英九沒有講過，馬英九是講兩岸。至於蔡英文是有說過，但蔡同時也講到，會在兩岸人民關係條例下來處理，而賴清德沒有提到此部分。

國民黨立委牛煦庭表示，「兩岸互不隸屬」與「中華民國、中華人民共和國互不隸屬」概念不同，政治辭令來說也有強度上的差異。賴清德就職典禮先講後者，此刻卻又試圖把兩者混為一談，形同「偷天換日」，會讓人無法清楚得知其立場。

牛煦庭說，賴清德到底是要緊跟蔡英文的「四個堅持」？還是想拉馬英九進場，降低緊張？總統對於兩岸、外交釋出不確定性的信號，恐非國家之福。