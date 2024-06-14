【重磅快評】憨川闖紅燈還要告人 怎不學學柯建銘？

藍委徐巧芯公布照片、影片，指民進黨政策會執行長王義川兩度違規闖紅燈。王義川雖回應「該繳的罰單馬上繳」，但也反控徐巧芯一邊抹黑說他監控人民，但一邊監控他，已影響到他的人身安全，會去報案。王義川要報案，是他的權利，但他到底要告誰，恐怕得先搞清楚。不過，身為當過四年交通局長的專家，卻一再闖紅燈，社會觀感恐已自毀殆盡。

徐巧芯13日爆料，指有民眾向她檢舉，直擊王義川本月11日下午在前往北檢的路上兩度違規闖紅燈。徐為求慎審，查證發現王義川去年12月就被爆料過，也是開這輛白色BMW鬼切又闖紅燈左轉，王被爆料後，曾說以後會小心，沒想到如今又再來一次。

如果王義川能學民進黨立法院黨團總召柯建銘，被抓到在立法院抽菸，柯馬上就坦承「這是不好示範、該罰就罰」，風波也許馬上就能平息；王義川捨此不為，除了說願繳罰單，還「牽拖」指控徐巧芯監控他，他開車被跟蹤偷拍，並非一般民眾投訴。

王義川甚至說，他被大陸制裁，又被抹黑盜用電信數據，再遭跟蹤，徐巧芯公布他被跟監的畫面，連串行為已不能用巧合來形容，目的是為了讓他心生畏懼，會去報案請警方確認這是民眾檢舉還是刻意的跟蹤威脅行為。

王義川對徐巧芯的指控使用了「跟監」、「跟蹤」等字眼。首先要釐清的是，跟監是指國家機關為防止犯罪或犯罪發生後，以秘密而不伴隨國家公權力的方式，對無隱私或秘密合理期待之行為或生活情形，利用目視或科技工具進行觀察及動態掌握；徐巧芯雖是立委，但無權對人民行動進行追跡、監視及蒐證，王義川顯有誤用。

再者，「跟蹤」是跟蹤騷擾防制法中所規範的行為，指的是以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之監視、觀察等行為...。王義川指他被「跟蹤」，依常情來看，即使有被跟蹤，也很難說和徐巧芯有關，何況徐有不在場證明。

另外，和跟騷法規範的不同行為態樣，也可能有社維法及刑法妨害自由、強制、恐嚇危安等罪的適用，但前者只能予以罰鍰或申誡，後者刑責要件認定相當嚴格。以徐巧芯拿民眾提供資料爆料王義川闖紅燈，很難直接連結王義川即使被跟蹤就一定和徐有關，而且王有沒有被妨害自由、心生畏懼，也不是王說了算，王即便感覺被跟蹤，並非就得闖紅燈不可，連續違規絕對是錯誤示範。

所以，王義川說要向警方報案，但要告那一條罪，得要先想清楚，要告誰？恐怕更讓他傷腦筋，能不能告得成，還有待進一步觀察。

但是，王義川當了四年台中市交通局長，號稱是機車兩段式左轉的發明人，去年立委選舉時還拋出「交通三箭」政策要改善交通問題，結果自己半年內就被逮到兩次開車闖紅燈，第一次還說給社會不好的示範，這次多了被「跟監」、「跟蹤」的理由，卻少了誠懇的道歉，王義川真的是越混越回去了嗎？