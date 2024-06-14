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警察節將至 賴總統慰勉基層員警承諾持續充實資源

中央社／ 台北14日電
6月15日是警察節，總統府14日透過新聞稿指出，總統賴清德（右）日前視察新北市新莊分局交通分隊，慰勉員警並與員警合影。圖／總統府提供
6月15日是警察節，總統府14日透過新聞稿指出，總統賴清德（右）日前視察新北市新莊分局交通分隊，慰勉員警並與員警合影。圖／總統府提供

明天是警察節，總統賴清德日前視察新北市新莊警分局交通分隊，除慰勉員警辛勞，也與基層員警交流執勤情形、輪班制度、危機處理及提升行政效率等議題，並承諾將持續充實資源與設備保障執勤安全，做大家的後盾。

總統府今天透過新聞稿指出，6月15日是警察節，賴總統日前在內政部警政署長張榮興、新北市警察局長廖訓誠、新北市新莊警分局分局長王鴻儒等人陪同下，視察新北市新莊警分局交通分隊，了解員警的工作環境及生活、運動空間，同時也與基層員警座談。

座談時，賴總統就執勤情形、輪班制度、危機處理及提升行政效率等議題，與基層員警進行意見交流，並頒發加菜金及水果禮盒，慰勉基層員警辛勞，並祝福大家警察節快樂。

賴總統提到，前總統蔡英文任內，政府多管齊下支持警察，包括調高警勤加給、調整超勤加班費上限，還有改善警察廳舍空間等，且今年6月1日起，警察、消防等人員的深夜危勞性勤務津貼也開始實施。

他承諾，未來政府會持續努力，提升警察工作條件，充實各項資源與設備，保障警察執勤安全，感謝所有警察站在守護治安和協助人民的第一線，盡心盡力，保護人民，但希望大家執勤時務必要注意安全，政府會做大家的後盾，讓台灣更安全。

警察

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