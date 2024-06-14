「兩岸互不隸屬」牽拖馬蔡 王鴻薇：賴清德勿像媽寶

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英九都曾提過「兩岸互不隸屬」。國民黨立委批評，賴清德偷換概念，企圖混淆大眾，並要賴清德「不要像個媽寶，請兩位前總統來幫你背書」。

賴清德在專訪中表示，他在就職演說當中也提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思，前總統蔡英文在2021年國慶提出的「四大堅持」就已經提到；前總統馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。

國民黨立委羅智強說明，馬總統沒有隸不隸屬的問題，因為兩岸根本不承認對方是主權國家，各自宣稱擁有全部主權，但治權則互不否認，各自有實際的治理領域，這是馬總統時代的主張，民進黨是在扭曲。

羅智強指出，「互不隸屬」的前提承是認中華人民共和國是主權國家，才會談主權互不隸屬，某種程度就是兩國論，而且還是赤裸裸的兩國論，以前的兩國論還叫特殊國與國關係，現在連特殊都拿掉了。

羅智強表示，兩國論在憲法上是不存在的，在我方的憲法上不存在，在對岸的憲法上也不存在。如果賴清德要把它變成事實，就是正名制憲或修憲，但顯然賴清德不是走這個路徑，而是使用政治宣告，企圖混淆跟誤導大家。

國民黨立委賴士葆也說，賴清德視偷換概念，大玩文字遊戲，賴在就職演說講到中華人民共和國和中華民國，這等於是兩國概念，但馬英九沒有講過，馬英九是講兩岸。至於蔡英文是有說過，但蔡同時也講到，會在兩岸人民關係條例下來處理，而賴清德沒有提到此部分。

國民黨立委王鴻薇表示，賴清德知道自己把兩岸關係搞砸了，現在就拿蔡英文跟馬英九背書，這樣很不道德，一人做事一人當，不用去找兩位前總統幫你背書。

王鴻薇批評，賴清德故意錯置馬總統的概念，馬總統講的是兩岸互不隸屬，從來沒有講中華人民共和國跟中華民國互不隸屬，所以馬總統沒有講的話，不要塞到馬的嘴巴裡面；她呼籲，賴清德一人做事一人當，「不要像個媽寶，還要請兩位前總統來幫你背書」。