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馬辦批賴創新兩國論 民進黨嗆：真正背離台灣主流民意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人戴瑋珊今天表示，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應賴清德總統接受「時代雜誌」專訪的內容顯示，馬辦才是大玩文字遊戲，彷彿創造出一個平行宇宙，完全脫離現實，背離台灣主流民意。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人戴瑋珊今天表示，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應賴清德總統接受「時代雜誌」專訪的內容顯示，馬辦才是大玩文字遊戲，彷彿創造出一個平行宇宙，完全脫離現實，背離台灣主流民意。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人戴瑋珊今天表示，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應賴清德總統接受「時代雜誌」專訪的內容顯示，馬辦才是大玩文字遊戲，彷彿創造出一個平行宇宙，完全脫離現實，背離台灣主流民意。

賴總統接受時代雜誌專訪提及，蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」立場。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人，假裝自己真的想要致力和平一樣。

蕭旭岑表示，賴清德承認馬英九講的是「兩岸互不隸屬」，因為講「兩岸」，代表「台灣地區與大陸地區」，兩個地區都同屬一個中國；但是賴清德還是重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」。

戴瑋姍指出，根據賴總統在就職演說後的民調來看，有超過六成到七成的民眾，同意賴總統在就職演說中所說的：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。反觀馬前總統曾說，「兩岸關係要相信習近平。」這種言論才是背離台灣主流民意，不讓台灣人民所信任及接受的。

戴瑋姍表示，經過民進黨這幾年執政的努力，如今的台灣早已經是世界的台灣，與理念相近國家共同捍衛民主自由的價值，維護國家安全和區域和平穩定，深獲國際社會支持，持續深化全球民主的合作，持續走向世界，讓民主、和平、繁榮的台灣繼續在世界屹立不搖，才是台灣主流民意的期待。

戴瑋姍說，賴總統在時代雜誌的專訪，清楚地重申對台灣主權信心的維護，同時也向全世界發出了民主、和平、繁榮、善意的聲音。台灣當然希望這種善意，中國的領導人也能夠聽得到、看得到，也做得到，彼此往更好的方向去發展，這有賴雙方人民緊密的、更多的交流與努力。

兩岸關係 蕭旭岑 賴清德 馬英九

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