綠：賴總統兩岸論述獲支持 馬辦背離主流民意

總統賴清德接受時代雜誌專訪時說明，兩岸論述上，前總統蔡英文、馬英九都曾提過「互不隸屬」的立場，引發馬辦反駁。民進黨今天表示，有超過6成民眾同意賴總統論述，馬辦才是大玩文字遊戲，背離台灣主流民意。

總統賴清德為當期時代雜誌（TIME）封面人物，他在專訪提及與中國「尊嚴與對等」的交往，並邀請中國國家主席習近平和台灣共同承擔起區域和平穩定的責任、創造區域繁榮、帶給世界和平的利益。他同時強調，就職演說時有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬的論述，是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九都曾提過「互不隸屬」的立場。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天重申，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」絕對是不同的概念，呼籲賴總統別用文字遊戲欺騙外國人。

民進黨發言人戴瑋姍今天則說明，根據賴清德總統在就職演說後的民調來看，有超過6成到7成的民眾，同意賴總統在就職演說中所說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，反觀馬英九曾表示，「兩岸關係要相信習近平」的這種言論才是背離台灣主流民意，不讓台灣人民所信任及接受的。

戴瑋姍提及，馬辦才是大玩文字遊戲，彷彿創造出一個平行宇宙，完全脫離現實，背離台灣主流民意。

戴瑋姍解釋，經過民進黨這幾年執政的努力，如今台灣已經是世界的台灣，正與理念相近國家共同捍衛民主自由的價值，維護國家安全和區域和平穩定，深獲國際社會支持，同時也持續深化全球民主合作、走向世界，讓民主、和平、繁榮的台灣繼續在世界屹立不搖，才是台灣主流民意的期待。

戴瑋姍強調，賴總統在時代雜誌的專訪，清楚地重申對台灣主權信心的維護，同時也向全世界發出了民主、和平、繁榮、善意的聲音。她說，期待這種善意中國的領導人也能夠聽得到、看得到，也做得到，彼此往更好的方向發展，這也有賴雙方民眾緊密的、更多的交流與努力。