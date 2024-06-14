快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

綠：賴總統兩岸論述獲支持 馬辦背離主流民意

中央社／ 台北14日電

總統賴清德接受時代雜誌專訪時說明，兩岸論述上，前總統蔡英文馬英九都曾提過「互不隸屬」的立場，引發馬辦反駁。民進黨今天表示，有超過6成民眾同意賴總統論述，馬辦才是大玩文字遊戲，背離台灣主流民意。

總統賴清德為當期時代雜誌（TIME）封面人物，他在專訪提及與中國「尊嚴與對等」的交往，並邀請中國國家主席習近平和台灣共同承擔起區域和平穩定的責任、創造區域繁榮、帶給世界和平的利益。他同時強調，就職演說時有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬的論述，是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九都曾提過「互不隸屬」的立場。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天重申，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」絕對是不同的概念，呼籲賴總統別用文字遊戲欺騙外國人。

民進黨發言人戴瑋姍今天則說明，根據賴清德總統在就職演說後的民調來看，有超過6成到7成的民眾，同意賴總統在就職演說中所說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，反觀馬英九曾表示，「兩岸關係要相信習近平」的這種言論才是背離台灣主流民意，不讓台灣人民所信任及接受的。

戴瑋姍提及，馬辦才是大玩文字遊戲，彷彿創造出一個平行宇宙，完全脫離現實，背離台灣主流民意。

戴瑋姍解釋，經過民進黨這幾年執政的努力，如今台灣已經是世界的台灣，正與理念相近國家共同捍衛民主自由的價值，維護國家安全和區域和平穩定，深獲國際社會支持，同時也持續深化全球民主合作、走向世界，讓民主、和平、繁榮的台灣繼續在世界屹立不搖，才是台灣主流民意的期待。

戴瑋姍強調，賴總統在時代雜誌的專訪，清楚地重申對台灣主權信心的維護，同時也向全世界發出了民主、和平、繁榮、善意的聲音。她說，期待這種善意中國的領導人也能夠聽得到、看得到，也做得到，彼此往更好的方向發展，這也有賴雙方民眾緊密的、更多的交流與努力。

戴瑋姍 蔡英文 賴清德 馬英九

延伸閱讀

馬辦為「互不隸屬」槓賴清德 吳思瑤：無視國家主體性

賴清德稱兩國互不隸屬 柯文哲：美無法分辨跟兩岸不同

影／賴清德登時代雜誌 卓榮泰盼兩岸朝更好的方向發展

賴清德專訪稱兩國互不隸屬 邱垂正：符合客觀事實

相關新聞

馬辦批賴創新兩國論 民進黨嗆：真正背離台灣主流民意

民進黨發言人戴瑋珊今天表示，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應賴清德總統接受「時代雜誌」專訪的內容顯示，馬辦才是大玩文字遊戲，...

賴清德小編兩國改兩岸互不隸屬 藍委：偷天換日玩文字遊戲

賴清德總統在接受「時代雜誌（Time）」專訪時表示，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，再次引發兩...

民進黨AI政治不正確？ 中華民國＝中國 黨主席是蔡英文

行政院日前對「國會改革法案」提出覆議，將於下周在立院審議。民進黨舉辦「反濫權、護民主」宣講迎戰，也架設藍白濫權真相網頁，...

【重磅快評】憨川闖紅燈還要告人 怎不學學柯建銘？

藍委徐巧芯公布照片、影片，指民進黨政策會執行長王義川兩度違規闖紅燈。王義川雖回應「該繳的罰單馬上繳」，但也反控徐巧芯一邊...

綠自家人不挺退回黨產條例 國民黨團：一黨獨大已過

今早立法院會中，民進黨團提案將國民黨立委游顥等提出的不當黨產條例修正草案，退回程序委員會。在國民黨團甲動的情況下，民進黨...

AIT處長孫曉雅將卸任：台海和平穩定對印太至關重要

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅即將卸任，今舉行任內最後一場記者會。孫曉雅指出，她在任內致力於四大目標，其中包含美方支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。