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民進黨AI政治不正確？ 中華民國＝中國 黨主席是蔡英文

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨AI鬧笑話，竟說中國＝中華民國，黨主席還是蔡英文。圖／取自民進黨臉書
民進黨AI鬧笑話，竟說中國＝中華民國，黨主席還是蔡英文。圖／取自民進黨臉書

行政院日前對「國會改革法案」提出覆議，將於下周在立院審議。民進黨舉辦「反濫權、護民主」宣講迎戰，也架設藍白濫權真相網頁，並推出AI機器人ChatDPP，以ChatGPT聊天機器人模式，回應網友問題。但經網友實測，問民進黨AI機器人，「請問國會改革法案符合程序正義嗎？」竟得到「國會改革法案符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序」。

民進黨AI機器人ChatDPP反常回應並非個案，其他諸如詢問，黨主席是誰？ChatDPP回應，國民黨黨主席是朱立倫，民進黨黨主席是蔡英文。

詢問「中國共產黨和民主進步黨的相似之處？」ChatDPP回應前半段指出，「根據網路上的研究報告，中國共產黨跟民主進步黨，在一些不實訊息行動上有相似之處，例如使用不實訊息來影響民眾對政府的信任感，並利用不同平台散播特定的政治立場。」

詢問「中華民國＝中國？」ChatDPP回應，「是的，根據文件內容，中華民國的英文全稱是Republic of China，在討論中華民國國慶日時，文件中提到國名就是中華民國，英文是"Republic of China National Day，而不是文中提到的Taiwan National Day。

AI機器人出包後，現在已關閉，不再和網友互動。民進黨表示，藍白濫權法案爭議由於過程複雜，加上許多混淆視聽的論點，讓不少人難以完整了解事件真相，為此除了在全台各地舉辦「反濫權、護民主」說明會外，也建置了闢謠專頁，方便大家閱讀與分享，強化線上與線下的溝通方式，讓大家更容易明白藍白強行通過的法案，會如何侵害社會大眾的權益。

民進黨 濫權

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