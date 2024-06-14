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綠自家人不挺退回黨產條例 國民黨團：一黨獨大已過

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
藍動員護黨產條例修法「救國團條款」付委審查。記者蔡晉宇／攝影
藍動員護黨產條例修法「救國團條款」付委審查。記者蔡晉宇／攝影

今早立法院會中，民進黨團提案將國民黨立委游顥等提出的不當黨產條例修正草案，退回程序委員會。在國民黨團甲動的情況下，民進黨的提議以49票贊成、52票反對不通過，全案交付委員會審查。國民黨團發出新聞稿，表示民進黨今日2名委員不願到場投票，過去一黨獨大、民進黨作主的時代已經過去，人民才是最大。

國民黨團表示，游顥委員等37人提案的「不當黨產條例第4條及第34條修正草案」經表決，交付內政、財政、司法及法制委員會聯席審查。國民黨團公開呼籲新上任的賴政府及民進黨團，過去用「政治追殺」手段以一黨之私恣意剝奪人民的財產，侵害人民的財產權。

國民黨團表示，今日民進黨再次想要重施故技，不讓法案一讀付委，但國民黨全員到齊，成功捍衛自家委員所提版本順利付委，並且民進黨內有楊曜、林岱樺兩位委員未出席，表決跑票。代表民進黨內部矛盾已經湧現，過去處理黨產條例毀憲亂政，也讓國人及自家人看不下去，這就是今日院會投票所展現的意義。

國民黨團指出，8年來民進黨政府以意識型態掛帥、黨同伐異追殺「農田水利會」、「婦聯會」、「救國團」等人民團體，民進黨政府不但恣意沒收人民財產，並利用國會多數訂立惡法沒收人民的私有財產，未經司法審判直接查封扣押，何來正義？如果這就是民進黨的轉型正義？如果只憑政府一紙公文就可以恣意查扣人民財產，那才是中華民國民主法治最大的悲哀。

國民黨 民進黨 財產 黨產

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