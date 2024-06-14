立院大怒神電梯又出包　兩名立委受困10分鐘怒批搞什麼

據稱曾是中共海軍艇長的大陸籍男子9日駕快艇衝淡水河口，引起多方討論，擺在檯面上的就有陸男「偷渡」的時間、身分、地點，海軍、海巡的權責畫分及對非武裝可疑民船的應處作為。 這些目前被公眾聚焦討論的國安漏洞，經過檢討後短時間內就會大幅改善。但沒有被討論、聚焦，隱藏在背後的問題，例如政府部會首長不必深究其專業是否足夠等，若沒有被解決，類似的「國安漏洞」恐還會層出不窮。

2024-06-14 13:50