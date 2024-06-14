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立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

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立院大怒神電梯又出包　兩名立委受困10分鐘怒批搞什麼

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院中興大樓電梯今天又出包，民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委林思銘受困電梯內10分鐘才脫困，目前該電梯緊急檢修暫停使用。記者林縉明／攝影
立法院中興大樓電梯今天又出包，民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委林思銘受困電梯內10分鐘才脫困，目前該電梯緊急檢修暫停使用。記者林縉明／攝影

立法院中興大樓電梯又出包，今天中午再度發生故障，民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委林思銘受困10分鐘才脫困。賴瑞隆氣炸梯停「搞什麼東西！」呼籲立法院長韓國瑜、祕書長周萬來盡速好好檢討電梯問題。

立法院中興大樓電梯過去就常出包，甚至發生過從高樓急速墜落的事件，被嘲諷是「大怒神」。今天中午中興大樓電梯再度發生故障，賴瑞隆、林思銘受困電梯內，緊急按鈴求救。

賴瑞隆表示，今天上午結束會議，從11樓辦公室搭電梯準備趕回高雄，卻在立法院中興大樓電梯受困10分鐘，這已經不是第一次發生電梯故障造成人員受困，到底還要多久才能徹底改善，希望韓國瑜跟周萬來盡速改善電梯問題。

目前廠商緊急到場檢修，出問題的電梯暫停使用，並貼上機台維修中暫停使用字卡。有助理抱怨，前幾天電梯就有人受困，連續維修好幾天才恢復使用，結果又出問題，希望電梯問題能盡快獲得改善，不然搭電梯都要提心吊膽。

立法院 賴瑞隆 電梯

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