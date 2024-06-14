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挺修財劃法 嘉市議會國民黨團批中央集權集錢懲罰財政資優生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨立法院黨團提出財政收支劃分法修正案，嘉市議會黨團上午在議會開記者會力挺。記者魯永明／攝影
國民黨立法院黨團提出財政收支劃分法修正案，嘉市議會黨團上午在議會開記者會力挺。記者魯永明／攝影

國民黨立法院黨團針對中央及地方財政失衡，縣市貧富懸殊，提出財政收支劃分法修正案。國民黨嘉市議會黨團上午在議會開記者會，訴求支持修法改變中央集權集錢財政失衡結構，不同意依土地、人口比例財源分配，嘉市是財政資優生，但自有財源不足支應人事費，市府推動社福，中央卻動輒扣補助懲罰。

出席的有議會黨團書記長張秀華議員、傅大偉、鄭光宏、陳家平、黃思婷、郭定緯，市黨部主委蔡明顯、立委林倩綺高雄服務處主任蔡曜陽等人。

張秀華說，財劃法25年未修，嘉義市雖是財政資優生，但自有財源只有7、80億，不足支應人事費80億元，今年市府總預算歲出193億元，歲入180億元，歲出入短差13億元，精省後，中央統籌款占75%，增加15%，嘉市人口面積少，以土地、人口比例財政分配，對嘉市不公平，為平衡城鄉差距，財劃法應修訂。

議員鄭光宏表示，蔡英文、賴清德也贊成修財劃法，市長財政「儉腸捏肚」，但財劃法不修，中央集權集錢，影響地方發展，對嘉市不公。議員陳家平說，中央超徵稅收，警消超勤津貼、學生午餐費，應由中央埋單，卻要地方負擔，不公平，應增加地方統籌稅款。議員傅大偉、黃思婷批中央集錢集權，前瞻補助嘉市最少，應將精省前統籌稅款還給地方。

黨團挺財劃法修正案4大主張包括，中央拿走的15％稅收還給地方；各縣市統籌款六都增加200億以上，非六都縣市增加1倍以上；中央對地方一般性補助款不能減少；照顧弱勢及離島縣市、保障基本需求。會後出席議員高呼「擴大統籌分配稅款，落實地方自治」口號。

國民黨立法院黨團提出財政收支劃分法修正案，嘉市議會黨團上午在議會開記者會力挺。記者魯永明／攝影
國民黨立法院黨團提出財政收支劃分法修正案，嘉市議會黨團上午在議會開記者會力挺。記者魯永明／攝影
國民黨立法院黨團提出財政收支劃分法修正案，嘉市議會黨團上午在議會開記者會力挺。記者魯永明／攝影
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國民黨 張秀華 議員 財劃法

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