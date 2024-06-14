快訊

立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

抓到了！租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣會見AIT前主席 莫健：台美合作只會越來越成長

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照

立法院副院長江啟臣今天接見前美國在台協會AIT）主席莫健，江啟臣表示，台美國會交流時不外乎聚焦安全與經濟兩面相，而現在莫健擔任印太司令的重要顧問，相信未來台美有很多可以合作的地方；莫健則指出，相信未來台美合作只會愈來愈成長，特別是在先進科技上的合作。

莫健（James Moriarty）於2016年接任AIT主席、2023年3月退休。江啟臣今天一早接見莫健，江啟臣與莫健是舊識，江啟臣首先代表立法院長韓國瑜歡迎莫健到訪，並稱感謝45年前美國國會通過的「台灣關係法」，為台美在安全、經濟等方面奠定基礎。

江啟臣表示，在國會交流期間，成員們關注的不外乎是安全與經濟2面向，莫健現在是美國印太司令部的重要顧問，將來在安全合作方面，台美之間還是有很多需要共同合作的地方。

莫健致詞時指出，美國跨黨派對台灣的支持不只是立法方面，美國民眾對台灣非常支持，因為這樣的支持態勢，他看到未來台美關係成長的空間。

莫健非常同意江啟臣的看法說，世界都面臨經濟上的困難挑戰，美國也從疫情當中學到很多，他相信未來台灣與美國的合作，只會越來越成長，特別是在科技方面。莫健還說，對於未來台美關係發展非常樂觀，相信也會和過去一樣，有非常好的台美關係。

AIT 江啟臣 美國在台協會 莫健

延伸閱讀

立委組隊參加龍舟賽吊車尾 韓國瑜嘆「立院3黨不過半」比賽步調也不一

邀韓國瑜吃「韓江烤肉」 江啟臣團隊：正副院長相約已久

與盧秀燕、江啟臣結盟？傳韓國瑜介入國民黨主席之爭 他深夜回應

盧秀燕提江啟臣接棒？ 江和樹：民眾黨在台中不排除藍白合

相關新聞

AIT處長孫曉雅將卸任：台海和平穩定對印太至關重要

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅即將卸任，今舉行任內最後一場記者會。孫曉雅指出，她在任內致力於四大目標，其中包含美方支持...

卓榮泰樂觀覆議會翻盤 邱議瑩吐槽：國民黨良心發現？

立法院下周將針對政院提出的國會改革覆議案進行審議、表決。行政院長卓榮泰今天在立法院表示，他有信心覆議案會過關，民進黨立委...

綠執政前喊修財劃法執政後不想修　柯文哲批民進黨雙標

國民黨、民眾黨推動「財政收支劃分法」修法，民進黨批評是向中央搶錢，不可行。民眾黨主席柯文哲今天表示，民進黨沒有執政的時候...

綠自家人不挺退回黨產條例 國民黨團：一黨獨大已過

今早立法院會中，民進黨團提案將國民黨立委游顥等提出的不當黨產條例修正草案，退回程序委員會。在國民黨團甲動的情況下，民進黨...

進擊到淡水／陸艇案急修補國安漏洞 檯面下問題比看得見的更嚴重

據稱曾是中共海軍艇長的大陸籍男子9日駕快艇衝淡水河口，引起多方討論，擺在檯面上的就有陸男「偷渡」的時間、身分、地點，海軍、海巡的權責畫分及對非武裝可疑民船的應處作為。 這些目前被公眾聚焦討論的國安漏洞，經過檢討後短時間內就會大幅改善。但沒有被討論、聚焦，隱藏在背後的問題，例如政府部會首長不必深究其專業是否足夠等，若沒有被解決，類似的「國安漏洞」恐還會層出不窮。

孫曉雅今夏離台 今主持最後一場記者會

美國在台協會AIT處長孫曉雅將於今年夏天任滿離任，今天主持任內最後一場正式記者會，盛讚台灣蓬勃發展的民主，強調美國會依照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。