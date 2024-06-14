江啟臣會見AIT前主席 莫健：台美合作只會越來越成長

立法院副院長江啟臣今天接見前美國在台協會（AIT）主席莫健，江啟臣表示，台美國會交流時不外乎聚焦安全與經濟兩面相，而現在莫健擔任印太司令的重要顧問，相信未來台美有很多可以合作的地方；莫健則指出，相信未來台美合作只會愈來愈成長，特別是在先進科技上的合作。

莫健（James Moriarty）於2016年接任AIT主席、2023年3月退休。江啟臣今天一早接見莫健，江啟臣與莫健是舊識，江啟臣首先代表立法院長韓國瑜歡迎莫健到訪，並稱感謝45年前美國國會通過的「台灣關係法」，為台美在安全、經濟等方面奠定基礎。

江啟臣表示，在國會交流期間，成員們關注的不外乎是安全與經濟2面向，莫健現在是美國印太司令部的重要顧問，將來在安全合作方面，台美之間還是有很多需要共同合作的地方。

莫健致詞時指出，美國跨黨派對台灣的支持不只是立法方面，美國民眾對台灣非常支持，因為這樣的支持態勢，他看到未來台美關係成長的空間。

莫健非常同意江啟臣的看法說，世界都面臨經濟上的困難挑戰，美國也從疫情當中學到很多，他相信未來台灣與美國的合作，只會越來越成長，特別是在科技方面。莫健還說，對於未來台美關係發展非常樂觀，相信也會和過去一樣，有非常好的台美關係。