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綠舉牌抗議救國團條款 游顥：盼停止滑稽小丑表演

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會今（14）日在處理國民黨立委游顥等人提出的「救國團條款」時，民進黨團舉牌抗議，喊出「國產小偷，國產變黨產」等口號，游顥表示，希望民進黨停止滑稽的小丑表演。圖／游顥辦公室提供
立法院會今（14）日在處理國民黨立委游顥等人提出的「救國團條款」時，民進黨團舉牌抗議，喊出「國產小偷，國產變黨產」等口號，游顥表示，希望民進黨停止滑稽的小丑表演。圖／游顥辦公室提供

立法院會今（14）日在處理國民黨立委游顥等人提出的「救國團條款」時，民進黨團舉牌抗議，喊出「國產小偷，國產變黨產」等口號，但在國民黨團甲動下，順利讓該案交付委員會審查。游顥表示，希望民進黨停止滑稽的小丑表演，在委員會充分討論。

游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，上周即排入立法院院會報告事項，當天由於國民黨團未動員，被民進黨團提議退回程序委員會，游顥隨即重新提案。

立法院會今日在報告事項處理到此案時，民進黨不僅提案要求退回，民進黨立委並持手板抗議，高喊「國產小偷，國產變黨產」等口號。不過，國民黨團甲級動員，憑藉人數優勢下，否決民進黨團提案，順利將全案交付委員會審查。

有關民進黨在院會抗議一事，游顥質疑，民進黨到底在怕什麼？交付委員會公開討論，審查過程全程直播是最好的民主過程，民進黨為什麼懼怕討論？

游顥指出，救國團是公益團體組織，早已不分藍綠，民進黨完全執政8年，透過「不當會」政治追殺、汙名化救國團，假「不當黨產」之名，行「官搶民產」之實。

游顥強調，救國團是公益團體組織，這件事是無庸置疑，民進黨睜著眼睛說瞎話，昧著良心在媒體前造謠，亂帶風向，還想繼續抹黑救國團、汙名化救國團，合理化民進黨「官搶民產」的不恥行為。

游顥呼籲民進黨停止滑稽的小丑表演，讓一切回到民主表決，由委員會進行審查，審查過程中可以充分討論，且公開透明，會有充分討論的過程，合乎有討論、有民主的「新民意」。

救國團 民進黨 游顥 立法院

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