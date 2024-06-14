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賴總統 Time 專訪談兩岸 卓揆：盼中國領導人能聽到善意

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關賴總統登上時代雜誌封面，行政院長卓榮泰14日表示，賴總統向全世界發出民主、和平、繁榮、善意的聲音，當然也希望這種善意，中國大陸領導人能夠聽聽得到、看得到，也做得到，彼此往更好的方向去發展，未來我們也會持續的進步加強。

卓榮泰今日赴立法院施政方針報告及備詢會前接受媒體採訪時被問及，賴總統登上時代雜誌封面，大篇幅談論兩岸政策，卻被中學者解讀沒有釋出善意，失去對話機會。

卓榮泰回應，賴總統在時代雜誌的專訪裡面，很清楚地重申了對台灣主權信心的維護，同時也向全世界發出了民主、和平、繁榮、善意的聲音。當然希望這種善意，中國大陸的領導人也能夠聽得到、看得到，也做得到，彼此往更好的方向去發展，這有賴雙方人民緊密的、更多的交流與努力，這個我們會持續地進步加強。

卓榮泰 立法院

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