卓榮泰樂觀覆議會翻盤 邱議瑩吐槽：國民黨良心發現？

立法院下周將針對政院提出的國會改革覆議案進行審議、表決。行政院長卓榮泰今天在立法院表示，他有信心覆議案會過關，民進黨立委邱議瑩吐槽，這跟她的判斷不一樣。邱議瑩也要求覆議案沒過後，卓榮泰應該如當初「四大公投」前閣揆蘇貞昌帶隊下鄉模式向人民說明，卓則回應，一定遵照這樣方式，好好向人民做訴求。

卓榮泰今天赴立院進行施政總質詢，邱議瑩質詢時表示，當初面對四大公投，由蘇貞昌帶領行政院團隊下鄉，舉辦超過百場說明會，她要求行政院團隊也應該在覆議案表決不過後，走出辦公室、下鄉說明。卓榮泰說，他記得「四個不同意」有3個月時間，所有支持的聲音都跑出來，帶動了整個社會討論。但現在這一次，從開始提出覆議案到下週五表決，只有不到一個禮拜時間，當中有安排既定公務行程。

邱議瑩再指出，她是指覆議案表決不過後下鄉，且很顯然是它一定不會過；卓榮泰回應，現在心裡的準備是覆議案表決會過；但邱議瑩聽了後發出「嘿嘿嘿」聲音，並說，「院長，你和我的政治判斷會有點不一樣」。卓說，「我比較樂觀」。邱議瑩回，「你的樂觀會來自於國民黨的良心發現嗎？但是以我們這段時間相處，我覺得很難啦」。