「救國團條款」闖關 綠酸：黃國昌率團缺席保送小偷案

國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，上周即排入立法院院會報告事項，但民進黨團提議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員以人數優勢進行表決遭退回。國民黨團今天重新闖關，並狹人數優勢退回民進黨提議，全案交付委員會審查。

民進黨立委黃捷批評，過去國民黨將原本屬於國家資產或私有財產轉成黨產。2016年民進黨執政後制定黨產條例，就是要將黨產還給全民；現在藍委提案修正黨產條例，要把救國團經由國民黨竊取國家近2萬坪的61筆土地，以及16.3億現金搶回去，不還給國家。

黃捷強調，偷了國家的錢，必須還給國家，天經地義，這是民進黨一貫的主張。上周民進黨將此案退回程序委員會，今天院會國民黨強力動員護航下，這個修正案確定付委。而過去痛恨不當黨產的民眾黨團總召黃國昌，今天帶著民眾黨集體缺席，保送國民黨的小偷案。