「救國團條款」闖關 綠酸：黃國昌率團缺席保送小偷案
國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，上周即排入立法院院會報告事項，但民進黨團提議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員以人數優勢進行表決遭退回。國民黨團今天重新闖關，並狹人數優勢退回民進黨提議，全案交付委員會審查。
民進黨立委黃捷批評，過去國民黨將原本屬於國家資產或私有財產轉成黨產。2016年民進黨執政後制定黨產條例，就是要將黨產還給全民；現在藍委提案修正黨產條例，要把救國團經由國民黨竊取國家近2萬坪的61筆土地，以及16.3億現金搶回去，不還給國家。
黃捷強調，偷了國家的錢，必須還給國家，天經地義，這是民進黨一貫的主張。上周民進黨將此案退回程序委員會，今天院會國民黨強力動員護航下，這個修正案確定付委。而過去痛恨不當黨產的民眾黨團總召黃國昌，今天帶著民眾黨集體缺席，保送國民黨的小偷案。
民進黨立委林楚茵批評，國民黨自從強推成功國會擴權法案 後，今天院會直接明目張膽「要把國產變黨產」，把過去收回國有的不當黨產再討回；更誇張的是，民眾黨又成為消失的8席，直接不出現，成為名副其實的「小藍」，助紂為虐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言