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綠執政前喊修財劃法執政後不想修　柯文哲批民進黨雙標

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左起）、黨籍立委黃國昌、黃珊珊等，上午在黨團舉行記者會，就覆議案柯文哲主張舉辦辦電視辯論。記者黃義書／攝影
民眾黨主席柯文哲（左起）、黨籍立委黃國昌、黃珊珊等，上午在黨團舉行記者會，就覆議案柯文哲主張舉辦辦電視辯論。記者黃義書／攝影

國民黨、民眾黨推動「財政收支劃分法」修法，民進黨批評是向中央搶錢，不可行。民眾黨主席柯文哲今天表示，民進黨沒有執政的時候每天罵中央把錢扣在手中，執政後發現錢都扣在手中多棒，地方要錢要看中央臉色，民進黨就是雙標黨。

柯文哲指出，22縣市當中，即便是台北市財務自給率70％，有16個縣市不到50％，8個縣市不到25%，意思是說相當多縣市支出超過一半要中央給，不利地方自治推行，現在推動財政收支劃分法再修一遍，稍微提高地方財政自主性，坦白講無法達到百分百，只是讓地方自治能夠更落實。

「財政收支劃分法不是過去民進黨強烈主張的嗎？」柯文哲表示，民進黨在野時每天都說中央與地方財政收支劃分法要重新修改，怎麼有一天執政突然不想了？到底怎麼回事；柯文哲認為，原因在於民進黨沒有執政每天罵中央把錢扣在手中，執政後發現錢都扣在自己手中，地方政府要錢要看中央臉色，民進黨就是雙標。

柯文哲批評，數位部花好幾億元去裝潢新的辦公室，但很多鄉鎮市老舊校舍都沒辦法修，地方政府沒錢修繕校舍，數位部竟然花好幾億元裝潢辦公室，還要找新的地點蓋辦公室，這是中央集權又集錢的例子，這也是財劃法必須要修法的原因。

柯文哲 民進黨 財政收支劃分法

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