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馬辦為「互不隸屬」槓賴清德 吳思瑤：無視國家主體性

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（右）、民進黨團幹事長吳思瑤（左）。記者黃婉婷／攝影
民進黨團總召柯建銘（右）、民進黨團幹事長吳思瑤（左）。記者黃婉婷／攝影

兩岸發展備受國際矚目，時代雜誌昨日刊出賴清德總統專訪內容，內容再度強調「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被馬英九辦公室質疑是「新兩國論」。民進黨團幹事長吳思瑤今受訪指出，兩岸互不隸屬是事實也是現況，不是賴清德獨創，若國民黨持續無視國家主體性，泛藍陣營只會繼續成為人民公敵，與台灣民意站在對立面。

賴清德上任後，首度以總統身分接受專訪，他在「時代雜誌」專訪中提到，有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬論述，都是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。

馬英九辦公室昨批評，賴清德在就職演說與專訪文字，講的仍是「兩國」互不隸屬，沒有提到「兩岸人民關係條例」，顯然是「新兩國論」。

吳思瑤強調，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這是事實，也不是賴清德獨創說法，過去民進黨前總統蔡英文的演說，乃至於國民黨前總統馬英九任內都有做過相關闡述，這是事實也是現況。

吳思瑤指出，台灣擁有自己的領土、主權、人民及政府，我們都在最自由民主富有人權的台灣生活，台灣的存在是世界不可抹滅的事實，也是不可被忽視的存在，賴清德這些說法都是正確且無誤的，並符合現今國際社會的理解。

她批評，如果中國大陸要繼續掩耳盜鈴，或國民黨人要持續蔑視自己的存在，無視於國家的主體性，泛藍陣營只會繼續成為人民公敵，與台灣民意站在對立面。

兩岸關係 吳思瑤 蔡英文 賴清德 馬英九

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