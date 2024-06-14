連勝文率團參與海峽論壇 柯建銘：國民黨本質沒有辦法

第16屆海峽論壇明日將於中國大陸廈門登場，國民黨除了派代表團與會，也有地方首長表態參與。對此，民進黨團總召柯建銘今日批評，都是落入統戰圈套內但不自知，更酸說「這是國民黨本質沒有辦法」。

陸委會定調海峽論壇是中共的統戰活動，並稱不樂見台灣地方首長參與。不過，在陸委會挑明立場後，雲林縣長張麗善仍維持親自出席，金門縣原定由縣長親自出席，後來改由副縣長李文良代表參加，國民黨亦派副主席連勝文率團前往。

柯建銘批評，現在整個國家面臨中國統戰、認知戰的時刻，國民黨此時此刻還是跑到中國去，過去國民黨團總召傅崐萁也率幾十個藍委去見大陸全國政協主席王滬寧，都是落入統戰圈套裡面但不自知，「這是國民黨本質沒有辦法。」