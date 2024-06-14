快訊

高雄「洗鞋職人」開保時捷國道喪命 母悲泣：出發前說雨下很大

LINE免費貼圖9款來了！這款自訂訊息爽用180天 還有拉布拉多、貓皇超Q

「富士見」大樓遭抗議建商自願拆 居民全面勝利？恐有看不見的傷害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連勝文率團參與海峽論壇 柯建銘：國民黨本質沒有辦法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

第16屆海峽論壇明日將於中國大陸廈門登場，國民黨除了派代表團與會，也有地方首長表態參與。對此，民進黨團總召柯建銘今日批評，都是落入統戰圈套內但不自知，更酸說「這是國民黨本質沒有辦法」。

陸委會定調海峽論壇是中共的統戰活動，並稱不樂見台灣地方首長參與。不過，在陸委會挑明立場後，雲林縣長張麗善仍維持親自出席，金門縣原定由縣長親自出席，後來改由副縣長李文良代表參加，國民黨亦派副主席連勝文率團前往。

柯建銘批評，現在整個國家面臨中國統戰、認知戰的時刻，國民黨此時此刻還是跑到中國去，過去國民黨團總召傅崐萁也率幾十個藍委去見大陸全國政協主席王滬寧，都是落入統戰圈套裡面但不自知，「這是國民黨本質沒有辦法。」

國民黨 柯建銘 陸委會

延伸閱讀

柯建銘協商抽菸惹議 傅崐萁：勿讓立院持續「烏煙瘴氣」

朝野再戰NCC組織法修正 柯建銘：國民黨又在挑戰憲法

立院室內抽菸被抓包 柯建銘認不好示範：該罰就罰

立院抽菸檢舉案 蔣萬安：希望柯建銘7天內能陳述意見

相關新聞

卓榮泰樂觀覆議會翻盤 邱議瑩吐槽：國民黨良心發現？

立法院下周將針對政院提出的國會改革覆議案進行審議、表決。行政院長卓榮泰今天在立法院表示，他有信心覆議案會過關，民進黨立委...

綠執政前喊修財劃法執政後不想修　柯文哲批民進黨雙標

國民黨、民眾黨推動「財政收支劃分法」修法，民進黨批評是向中央搶錢，不可行。民眾黨主席柯文哲今天表示，民進黨沒有執政的時候...

馬辦為「互不隸屬」槓賴清德 吳思瑤：無視國家主體性

兩岸發展備受國際矚目，時代雜誌昨日刊出賴清德總統專訪內容，內容再度強調「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被馬英九辦公...

藍動員護黨產條例修法「救國團條款」付委審查

國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，上周即排入立法院院會報告事項，但民進...

綠舉牌抗議救國團條款 游顥：盼停止滑稽小丑表演

立法院會今（14）日在處理國民黨立委游顥等人提出的「救國團條款」時，民進黨團舉牌抗議，喊出「國產小偷，國產變黨產」等口號...

「救國團條款」闖關 綠酸：黃國昌率團缺席保送小偷案

國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，上周即排入立法院院會報告事項，但民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。