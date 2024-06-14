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柯建銘協商抽菸惹議 傅崐萁：勿讓立院持續「烏煙瘴氣」
立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘走出會議室後在門口抽菸，涉嫌違反「菸害防制法」。國民黨團總召傅崐萁今日表示，希望民進黨約束柯建銘，也希望柯建銘不要持續讓立法院「烏煙瘴氣」。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
朝野昨針對行政院對國會改革法案覆議案等事宜進行協商，朝野唇槍舌戰近2小時，最終形成共識。不過，過程中柯建銘走出會議門口吸菸的畫面被直播畫面拍到，還傳送至全國。
國民黨台北市議員柳采葳第一時間向台北市衛生局檢舉，若違法屬實，可依「菸害防制法」裁罰最高1萬元。
傅崐萁今天也說，柯建銘已經不只一次，而是長期累犯、慣犯。大家都希望有良好的空氣品質，希望民進黨能夠約束柯總召，不要把二手菸的習慣在立法院散播，畢竟立法院是一個守法的地方，大家要以身作則。
傅崐萁說，希望柯總召這一次好好的去繳罰款，下一次不要再持續的讓立法院烏煙瘴氣；他強調，柯建銘的「行為」讓立法院烏煙瘴氣，柯建銘的二手菸也讓立法院受到很多干擾。
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