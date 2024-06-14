朝野再戰NCC組織法修正 柯建銘：國民黨又在挑戰憲法

立法院司法及法制委員會今日針對「國家通訊傳播委員會(NCC)組織法」部分條文修正案召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘受訪重申，當年大法官已宣告NCC委員採政黨比例是違憲，國民黨卻挑戰憲法，視憲法於無物，這黨一定要走入歷史焚化爐。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議5月1日併案審查國民黨立委所提NCC組織法修正案，在野黨主張變更現行NCC委員提名及審查方式，由國會依照政黨比例推薦組成，遭民進黨立委輪番舌戰反對，會議數度中斷，但最後不敵在野黨人數優勢，表決通過將修正條文保留，今交付朝野協商。

柯建銘指出，NCC委員能否採政黨比例，當年就釋憲過了，就是違憲，當時中央政府總預算還因這案慢了半年才通過，就因國民黨反對；國民黨不知道在想什麼，現在又在挑戰憲法，但任何人都要向憲法低頭，沒人可向憲法對抗，藍營顯然毀憲亂政，視憲法於無物，藍白一定要走入歷史焚化爐。

民進黨團幹事長吳思瑤補充，國民黨又要讓惡法強行通過，過去針對NCC的委員要改為政黨比例推派，已經被大法官釋憲是無效的法律，但國民黨要讓無效惡法死灰復燃，上次在司法及法治委員會審查的時候，藍白聯手，民眾黨總召黃國昌也力挺國民黨的版本。

吳思瑤期盼，協商就好好討論，民進黨也會出席，但不要再把黨團協商當作「過水」，如同上次國會擴權法案，68個條文只討論4條，國民黨召委吳宗憲就宣布打包散會，不希望今天再次上演，就是要強行護航違憲法律再次死灰復燃。