快訊

高雄「洗鞋職人」開保時捷國道喪命 母悲泣：出發前說雨下很大

LINE免費貼圖9款來了！這款自訂訊息爽用180天 還有拉布拉多、貓皇超Q

「富士見」大樓遭抗議建商自願拆 居民全面勝利？恐有看不見的傷害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝野再戰NCC組織法修正 柯建銘：國民黨又在挑戰憲法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

立法院司法及法制委員會今日針對「國家通訊傳播委員會(NCC)組織法」部分條文修正案召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘受訪重申，當年大法官已宣告NCC委員採政黨比例是違憲，國民黨卻挑戰憲法，視憲法於無物，這黨一定要走入歷史焚化爐。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議5月1日併案審查國民黨立委所提NCC組織法修正案，在野黨主張變更現行NCC委員提名及審查方式，由國會依照政黨比例推薦組成，遭民進黨立委輪番舌戰反對，會議數度中斷，但最後不敵在野黨人數優勢，表決通過將修正條文保留，今交付朝野協商。

柯建銘指出，NCC委員能否採政黨比例，當年就釋憲過了，就是違憲，當時中央政府總預算還因這案慢了半年才通過，就因國民黨反對；國民黨不知道在想什麼，現在又在挑戰憲法，但任何人都要向憲法低頭，沒人可向憲法對抗，藍營顯然毀憲亂政，視憲法於無物，藍白一定要走入歷史焚化爐。

民進黨團幹事長吳思瑤補充，國民黨又要讓惡法強行通過，過去針對NCC的委員要改為政黨比例推派，已經被大法官釋憲是無效的法律，但國民黨要讓無效惡法死灰復燃，上次在司法及法治委員會審查的時候，藍白聯手，民眾黨總召黃國昌也力挺國民黨的版本。

吳思瑤期盼，協商就好好討論，民進黨也會出席，但不要再把黨團協商當作「過水」，如同上次國會擴權法案，68個條文只討論4條，國民黨召委吳宗憲就宣布打包散會，不希望今天再次上演，就是要強行護航違憲法律再次死灰復燃。

NCC 國民黨 柯建銘 民進黨 立法院

延伸閱讀

立院室內抽菸被抓包 柯建銘認不好示範：該罰就罰

立院抽菸檢舉案 蔣萬安：希望柯建銘7天內能陳述意見

朝野協商在門外抽菸…柯建銘遭檢舉 北市衛生局要查了：最重罰1萬元

【重磅快評】柯建銘端午濺淚驚心 留下英德無盡糾結

相關新聞

卓榮泰樂觀覆議會翻盤 邱議瑩吐槽：國民黨良心發現？

立法院下周將針對政院提出的國會改革覆議案進行審議、表決。行政院長卓榮泰今天在立法院表示，他有信心覆議案會過關，民進黨立委...

綠執政前喊修財劃法執政後不想修　柯文哲批民進黨雙標

國民黨、民眾黨推動「財政收支劃分法」修法，民進黨批評是向中央搶錢，不可行。民眾黨主席柯文哲今天表示，民進黨沒有執政的時候...

馬辦為「互不隸屬」槓賴清德 吳思瑤：無視國家主體性

兩岸發展備受國際矚目，時代雜誌昨日刊出賴清德總統專訪內容，內容再度強調「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被馬英九辦公...

藍動員護黨產條例修法「救國團條款」付委審查

國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，上周即排入立法院院會報告事項，但民進...

「救國團條款」闖關 綠酸：黃國昌率團缺席保送小偷案

國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，上周即排入立法院院會報告事項，但民進...

連勝文率團參與海峽論壇 柯建銘：國民黨本質沒有辦法

第16屆海峽論壇明日將於中國大陸廈門登場，國民黨除了派代表團與會，也有地方首長表態參與。對此，民進黨團總召柯建銘今日批評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。