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覆議案21日交鋒 傅崐萁籲綠營6君子起義來歸

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對行政院對國會改革法案提出覆議案，國民黨團總召傅崐萁公開徵求民進黨6君子，盼綠營起義來歸，讓陽光照進國會。圖／聯合報系資料照片
針對行政院對國會改革法案提出覆議案，國民黨團總召傅崐萁公開徵求民進黨6君子，盼綠營起義來歸，讓陽光照進國會。圖／聯合報系資料照片

針對行政院國會改革法案提出覆議案，經立法院朝野協商後，將於21日記名投票表決，但民進黨團差6票才過半，民進黨團總召柯建銘喊話「徵求6壯士」，盼藍白起義來歸。國民黨團總召傅崐萁今（14）日也公開徵求民進黨6君子，盼綠營起義來歸，讓陽光照進國會。

行政院對國會改革法案提出覆議案，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商。歷經數波口角衝突後，朝野決議於19日、20日召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰列席說明，並於6月21日記名投票表決。

對於柯建銘喊話「徵求6壯士」，盼藍白起義來歸。傅崐萁表示，他們希望民進黨6君子能夠到他們這邊來，讓國會改革陽光照進台灣，讓大家有更乾淨、更民主的社會，「我希望民進黨趕快起義來歸」。

至於是否要祭黨紀嚴防跑票，國民黨立委謝龍介表示，他個人覺得不需要黨紀，如果違背人民的意志，你跑票你的政治生命就到此結束，這很清楚，因為有六成的人民支持改革，每個政治人物、每個立法委員頭腦都很清楚。

傅崐萁 國會改革 民進黨 行政院

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