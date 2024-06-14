藍動員護黨產條例修法「救國團條款」付委審查

國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，上周即排入立法院院會報告事項，但民進黨團提議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員以人數優勢進行表決遭退回。今天國民黨團重新闖關，在甲級動員人數優勢下，民進黨提出的退回提議以49票贊、52票反對不通過，全案交付委員會審查。

「黨產條例」修法共有37位國民黨立委提案、連署，提案案由指出，鑑於黨產條例實施情形，發生行政機關不當擴權，嚴重侵害公益團體（如：救國團）權益，除妨礙其正常運作，亦損及社會和諧，顯偏離初始立法目的，為促進民主政治良性發展，保障人民依法享有之憲法基本權，因此提案修法。

具體修法條文為，在黨產條例第四條，關於附隨組織定義，新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」文字。若修法通過，救國團將可望解套，不再被認定為附隨組織，連帶已被政府認定為不當黨產沒入的16.3億元，也有望發回。

全案付委審查後，民進黨團在議場內舉牌抗議，並喊出，「國產小偷，國產變黨產」口號，造成議場秩序混亂，立法院長韓國瑜一度中斷報告事項進行，請民進黨團立委維持議場內秩序。民眾黨團8位立委，則並未參與表決。