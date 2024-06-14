快訊

台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

日本沖繩時雨量達110毫米 氣象廳發布「破紀錄大雨警報」

日本賠償艦大戰哥吉拉？真實是雪風艦公海劫掠蘇聯油輪

立院室內抽菸被抓包 柯建銘認不好示範：該罰就罰

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天在立院參與朝野協商時，走出會議室在門口抽菸。圖／議員柳采葳辦公室提供
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天在立院參與朝野協商時，走出會議室在門口抽菸。圖／議員柳采葳辦公室提供

民進黨立法院黨總召柯建銘昨於立法院朝野協商時，因走出會議室並在門口抽菸；國民黨台北市議員柳采葳稱已向台北市衛生局檢舉，若違法屬實，可依「菸害防制法」裁罰最高1萬元。對此，柯建銘今日坦承「這是不好示範」，該罰就罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

柯建銘上月底才遭檢舉抽菸，當時主管機關、台北市衛生局稱收到的是舊照，表示已發函請立法院或民眾黨立委黃國昌辦公室提供最新檢舉照片再開罰，此次在室內抽菸時，過程又全被國會直播鏡頭拍下。

柳采葳說，她已經向台北市衛生局檢舉在立法院室內抽菸，柯建銘已經是累犯、慣犯，她已提出具體的影片跟照片，要求柯建銘不要迴避，並主動道歉自己未遵守菸害防制法。台北市衛生局回應，會請柯建銘書面或本人陳述，若違法屬實，可依「菸害防制法」裁罰2000到1萬元。

民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

北市 柯建銘 衛生局

延伸閱讀

立院抽菸檢舉案 蔣萬安：希望柯建銘7天內能陳述意見

朝野協商在門外抽菸…柯建銘遭檢舉 北市衛生局要查了：最重罰1萬元

【重磅快評】柯建銘端午濺淚驚心 留下英德無盡糾結

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

相關新聞

賴清德稱兩國互不隸屬 柯文哲：美無法分辨跟兩岸不同

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，他非第一個說，前總統馬英九、蔡英文皆已...

賴清德Time專訪談兩岸 卓榮泰：盼中國領導人能聽到善意

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，大談兩岸政策，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，完全沒有挑釁的意思，並呼籲中國拿出誠意和台灣民選合法的政府進行交流合作。行政院長卓榮泰今日表示，希望這種善意在中國的領導人也能夠聽得到，彼此往更好的方向去發展。

賴清德專訪稱兩國互不隸屬 邱垂正：符合客觀事實

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪表示，表示中華民國和中華人民共和國互不隸屬，他非第一個說，前總統馬英九、蔡英文...

立院室內抽菸被抓包 柯建銘認不好示範：該罰就罰

民進黨立法院黨總召柯建銘昨於立法院朝野協商時，因走出會議室並在門口抽菸；國民黨台北市議員柳采葳稱已向台北市衛生局檢舉，若...

國會改革覆議 卓榮泰：民主對話有助於捍衛憲法程序

針對行政院對國會改革法案提出覆議案，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商。朝野決議於19日、20日召開全院委員會，邀請行政院長卓...

花東三法爭議未解 李孟諺：特別條例不能排除相關程序

國民黨團總召傅崐萁領銜提出的「花東三法」近期引發爭議，交通部長李孟諺今接受廣播節目「Hit FM + POP Radio...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。