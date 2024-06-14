立院室內抽菸被抓包 柯建銘認不好示範：該罰就罰
民進黨立法院黨總召柯建銘昨於立法院朝野協商時，因走出會議室並在門口抽菸；國民黨台北市議員柳采葳稱已向台北市衛生局檢舉，若違法屬實，可依「菸害防制法」裁罰最高1萬元。對此，柯建銘今日坦承「這是不好示範」，該罰就罰。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
柯建銘上月底才遭檢舉抽菸，當時主管機關、台北市衛生局稱收到的是舊照，表示已發函請立法院或民眾黨立委黃國昌辦公室提供最新檢舉照片再開罰，此次在室內抽菸時，過程又全被國會直播鏡頭拍下。
柳采葳說，她已經向台北市衛生局檢舉在立法院室內抽菸，柯建銘已經是累犯、慣犯，她已提出具體的影片跟照片，要求柯建銘不要迴避，並主動道歉自己未遵守菸害防制法。台北市衛生局回應，會請柯建銘書面或本人陳述，若違法屬實，可依「菸害防制法」裁罰2000到1萬元。
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