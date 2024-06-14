賴清德稱兩國互不隸屬 柯文哲：美無法分辨跟兩岸不同

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，他非第一個說，前總統馬英九、蔡英文皆已提過。不過馬英九辦公室駁斥兩國與兩岸不相同。民眾黨主席柯文哲今天表示，兩岸互不隸屬跟兩國互不隸屬，美國人沒辦法分辨不同，會使用中文就知道意思不同。

柯文哲表示，兩岸議題是深水題，兩岸互不隸屬跟兩國互不隸屬，美國人沒辦法分辨不同，會使用中文就知道意思不同；柯文哲強調重點不是講什麼，更想知道講了之後下一步怎麼處理，民眾黨主張理性務實科學，可以提出主張跟想做的事，但是後面要負責任處理下去。

上海台辦主任鍾曉敏來台被解讀是雙城論壇先遣團，但拜會台北市長蔣萬安行程未公開，被質疑學不會公開透明。柯文哲表示，不曉得先遣團涉及業務，無法評論；但如果一般正式行程，不公開透明沒有好處，反正大家都知道，至於幕僚作業情況，要看實際需要。